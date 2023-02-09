https://ria.ru/20230209/siriya-1850701620.html

В Сирии заявили, что Запад не оказывает помощь Дамаску после землетрясения

В Сирии заявили, что Запад не оказывает помощь Дамаску после землетрясения - РИА Новости, 09.02.2023

В Сирии заявили, что Запад не оказывает помощь Дамаску после землетрясения

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что западные страны не оказывают помощь после землетрясения правительству Сирии, а направляют поддержку только РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:42

2023-02-09T03:42

2023-02-09T04:47

в мире

сирия

европа

сша

бусейна шаабан

белые каски

оон

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что западные страны не оказывают помощь после землетрясения правительству Сирии, а направляют поддержку только на контролируемые террористами и оппозицией территории. "К сожалению, Запад волнуют только районы, где террористы, где "Белые каски", но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев... Правда в том, что США и Европа защищают только "Белые каски"... Большая часть денег, все оборудование было отправлено в Турцию из Европы и из США. Ничего Сирии от Европы, совсем", - сказала Шаабан британскому телеканалу Sky News. Ранее постоянный координатор ООН аль-Мустафа Бенламлих призвал сирийское правительство отложить политику в сторону и предоставить доступ в находящийся под контролем оппозиции северо-западный район страны, чтобы облегчить гуманитарную миссию в Сирии. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также были зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230208/siriya-1850684064.html

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европа

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в мире, сирия, европа, сша, бусейна шаабан, белые каски, оон, сильное землетрясение в турции и сирии