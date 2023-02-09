https://ria.ru/20230209/shtraf-1850908212.html
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали - РИА Новости, 09.02.2023
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали
Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил видеокамеру в женском туалете в корпусе на Университетской набережной,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:50
2023-02-09T16:50
2023-02-09T16:50
происшествия
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил видеокамеру в женском туалете в корпусе на Университетской набережной, оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу трех потерпевших взыскан моральный вред в 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Следствие утверждало, что сотрудник СПбГУ 25 мая в помещении общественного туалета на 1 этаже здания вуза производил видеосъемку на принадлежащую ему видеокамеру. По мнению следствия, это было сделано, чтобы заснять в туалете определенную коллегу женского пола. По данным пресс-службы судов, микровидеокамера была замаскирована под медицинскую маску.
https://ria.ru/20230207/prestupniki-1850288829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали на 30 тысяч рублей