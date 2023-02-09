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Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали - РИА Новости, 09.02.2023
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Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали - РИА Новости, 09.02.2023
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали
Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил видеокамеру в женском туалете в корпусе на Университетской набережной,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:50
2023-02-09T16:50
происшествия
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил видеокамеру в женском туалете в корпусе на Университетской набережной, оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу трех потерпевших взыскан моральный вред в 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Следствие утверждало, что сотрудник СПбГУ 25 мая в помещении общественного туалета на 1 этаже здания вуза производил видеосъемку на принадлежащую ему видеокамеру. По мнению следствия, это было сделано, чтобы заснять в туалете определенную коллегу женского пола. По данным пресс-службы судов, микровидеокамера была замаскирована под медицинскую маску.
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санкт-петербург
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Екатерина Зайцева
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происшествия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
16:50 09.02.2023
 
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали

Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали на 30 тысяч рублей

CC BY-SA 4.0 / NSmirnova / Фасад здания Двенадцати коллегий, выходящий на Университетскую набережную
Фасад здания Двенадцати коллегий, выходящий на Университетскую набережную - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY-SA 4.0 / NSmirnova /
Фасад здания Двенадцати коллегий, выходящий на Университетскую набережную. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил видеокамеру в женском туалете в корпусе на Университетской набережной, оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу трех потерпевших взыскан моральный вред в 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие утверждало, что сотрудник СПбГУ 25 мая в помещении общественного туалета на 1 этаже здания вуза производил видеосъемку на принадлежащую ему видеокамеру. По мнению следствия, это было сделано, чтобы заснять в туалете определенную коллегу женского пола.
По данным пресс-службы судов, микровидеокамера была замаскирована под медицинскую маску.
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ПроисшествияСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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