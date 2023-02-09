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Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм

Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм - РИА Новости, 09.02.2023

Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм

Мощный циклон прокатился в Краснодарском крае по Черноморско-Азовскому побережью. Досталось многим курортным поселкам и городам, особенно Геленджику и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:51

2023-02-09T17:51

2023-02-09T18:06

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мощный циклон прокатился в Краснодарском крае по Черноморско-Азовскому побережью. Досталось многим курортным поселкам и городам, особенно Геленджику и Новороссийску. Зато последний в итоге превратился в волшебное ледяное царство. Яркие кадры из Новороссийска, пережившего ураган, — в фотоленте РИА Новости.

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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