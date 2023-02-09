Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм
Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.
Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.
Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.
Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.
В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.
В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.
Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.
Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.
Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.
Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.
Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.
Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.