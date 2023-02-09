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Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм
Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм - РИА Новости, 09.02.2023
Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм
Мощный циклон прокатился в Краснодарском крае по Черноморско-Азовскому побережью. Досталось многим курортным поселкам и городам, особенно Геленджику и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:51
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фото
туризм
новороссийск
впечатления - туризм
фото - туризм
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мощный циклон прокатился в Краснодарском крае по Черноморско-Азовскому побережью. Досталось многим курортным поселкам и городам, особенно Геленджику и Новороссийску. Зато последний в итоге превратился в волшебное ледяное царство. Яркие кадры из Новороссийска, пережившего ураган, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Новороссийск, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм
17:51 09.02.2023 (обновлено: 18:06 09.02.2023)
 

Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мощный циклон прокатился в Краснодарском крае по Черноморско-Азовскому побережью. Досталось многим курортным поселкам и городам, особенно Геленджику и Новороссийску. Зато последний в итоге превратился в волшебное ледяное царство. Яркие кадры из Новороссийска, пережившего ураган, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.

Обледеневшая набережная адмирала Серебрякова в Новороссийске
1 из 6

Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.

Обледеневший фонарный столб на набережной Новороссийска
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Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.

Обледеневшие велосипеды городского общественного велопроката на одной из улиц Новороссийска
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В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.

Девушка смотрит в обледеневший уличный бинокль на смотровой площадке на набережной Новороссийска
4 из 6

Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.

Обледеневшие растения в клумбе на набережной Новороссийска
5 из 6

Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.

Девушка фотографируется на обледеневшей набережной адмирала Серебрякова в Новороссийске
6 из 6

Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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