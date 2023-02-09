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В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/severodonetsk-1850736936.html
В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества
В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества - РИА Новости, 09.02.2023
В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества
Снабжение водой, газом и электроэнергией полностью восстановлено в Северодонецке (ЛНР), уехавшие жители стали возвращаться в город, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:13
2023-02-09T10:13
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Снабжение водой, газом и электроэнергией полностью восстановлено в Северодонецке (ЛНР), уехавшие жители стали возвращаться в город, сообщил глава администрации города Николай Моргунов. По его словам, в Северодонецке от действий украинских войск пострадало 80% жилого фонда, много месяцев не вывозился мусор. Моргунов отметил, что в восстановлении города принимают участие специалисты из разных концов России, в частности, Ингушетии, Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы. "Сегодня в городе полностью восстановлена подача газа и электроэнергии. Вода подается 24 часа в сутки. "…" Мы видим серьезный прирост населения в городе из числа вернувшихся. Если на июль-август было около 14-15 тысяч населения, то сегодня это порядка 30 тысяч", - сказал Моргунов в эфире Первого канала.
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северодонецк, луганская народная республика, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:13 09.02.2023
 
В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества

Мэр Северодонецка Моргунов заявил о восстановлении снабжения газом, водой и электричеством

© Фото : пресс-служба ВРИО Главы ЛНРЖенщина в пункте временного размещения в Северодонецке
Женщина в пункте временного размещения в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба ВРИО Главы ЛНР
Женщина в пункте временного размещения в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Снабжение водой, газом и электроэнергией полностью восстановлено в Северодонецке (ЛНР), уехавшие жители стали возвращаться в город, сообщил глава администрации города Николай Моргунов.
По его словам, в Северодонецке от действий украинских войск пострадало 80% жилого фонда, много месяцев не вывозился мусор. Моргунов отметил, что в восстановлении города принимают участие специалисты из разных концов России, в частности, Ингушетии, Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы.
"Сегодня в городе полностью восстановлена подача газа и электроэнергии. Вода подается 24 часа в сутки. "…" Мы видим серьезный прирост населения в городе из числа вернувшихся. Если на июль-август было около 14-15 тысяч населения, то сегодня это порядка 30 тысяч", - сказал Моргунов в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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