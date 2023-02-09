https://ria.ru/20230209/severodonetsk-1850736936.html

В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества

В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества - РИА Новости, 09.02.2023

В Северодонецке полностью восстановили подачу газа, воды и электричества

Снабжение водой, газом и электроэнергией полностью восстановлено в Северодонецке (ЛНР), уехавшие жители стали возвращаться в город, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:13

2023-02-09T10:13

2023-02-09T10:13

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Снабжение водой, газом и электроэнергией полностью восстановлено в Северодонецке (ЛНР), уехавшие жители стали возвращаться в город, сообщил глава администрации города Николай Моргунов. По его словам, в Северодонецке от действий украинских войск пострадало 80% жилого фонда, много месяцев не вывозился мусор. Моргунов отметил, что в восстановлении города принимают участие специалисты из разных концов России, в частности, Ингушетии, Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы. "Сегодня в городе полностью восстановлена подача газа и электроэнергии. Вода подается 24 часа в сутки. "…" Мы видим серьезный прирост населения в городе из числа вернувшихся. Если на июль-август было около 14-15 тысяч населения, то сегодня это порядка 30 тысяч", - сказал Моргунов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221212/ostanki-1838039524.html

северодонецк

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Кирилл Волков

северодонецк, луганская народная республика, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр