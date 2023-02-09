https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций

В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 09.02.2023

В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:26

2023-02-09T16:26

2023-02-09T17:54

экономика

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

брюссель

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России."Россия должна нести ответственность, платить цену… В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза."Пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро", - сообщила она на пресс-конференции.Также глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных."Санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850796366.html

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экономика, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, шарль мишель, евросовет