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В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 09.02.2023
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В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций
В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 09.02.2023
В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:26
2023-02-09T17:54
экономика
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России."Россия должна нести ответственность, платить цену… В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза."Пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро", - сообщила она на пресс-конференции.Также глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных."Санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.
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экономика, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, шарль мишель, евросовет
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросовет
16:26 09.02.2023 (обновлено: 17:54 09.02.2023)
 
В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала пакет санкций против российских политиков и военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.
"Россия должна нести ответственность, платить цену… В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.
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"Пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро", - сообщила она на пресс-конференции.
Также глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных.
"Санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов", - сообщила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.
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ЭкономикаРоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийШарль МишельЕвросовет
 
 
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