https://ria.ru/20230209/sammit-1850977898.html
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны - РИА Новости, 09.02.2023
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны
На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:09
2023-02-09T21:09
2023-02-09T21:09
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олег озеров
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров. "Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам", — добавил он. Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года в Петербурге.
https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сочи, олег озеров
В мире, Россия, Сочи, Олег Озеров
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны
МИД: Запад давит на страны, которые хотят участвовать в саммите "Россия-Африка"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
"Безусловно, это все в публичной сфере, это легко прочитать в интернете по тем заявлениям, которые делаются западными партнерами, в том числе теми, кто приезжает в африканские страны. Не могу сказать, что это вызывает восторг у африканских государств. Неприкрытый шантаж…" — сказал Озеров журналистам.
"Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам", — добавил он.
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи
. Второй саммит запланирован на июль 2023 года в Петербурге
.