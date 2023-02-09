https://ria.ru/20230209/sammit-1850977898.html

МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны

МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны - РИА Новости, 09.02.2023

МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны

На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:09

2023-02-09T21:09

2023-02-09T21:09

в мире

россия

сочи

олег озеров

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров. "Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам", — добавил он. Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года в Петербурге.

https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html

россия

сочи

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сочи, олег озеров