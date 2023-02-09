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МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны - РИА Новости, 09.02.2023
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МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны - РИА Новости, 09.02.2023
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны
На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:09
2023-02-09T21:09
в мире
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сочи
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров. "Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам", — добавил он. Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года в Петербурге.
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в мире, россия, сочи, олег озеров
В мире, Россия, Сочи, Олег Озеров
21:09 09.02.2023
 
МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны

МИД: Запад давит на страны, которые хотят участвовать в саммите "Россия-Африка"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите "Россия-Африка", есть давление от Запада, это не вызывает восторг у африканских государств, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

"Безусловно, это все в публичной сфере, это легко прочитать в интернете по тем заявлениям, которые делаются западными партнерами, в том числе теми, кто приезжает в африканские страны. Не могу сказать, что это вызывает восторг у африканских государств. Неприкрытый шантаж…" — сказал Озеров журналистам.

"Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам", — добавил он.
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года в Петербурге.
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