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Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
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Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"
Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"
Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:59
2023-02-09T16:27
в мире
сша
москва
северный поток
северный поток — 2
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", — сказал он.По словам замминистра, очевидное стремление Запада "заматывать вопрос о расследовании" и не допускать к нему российских представителей, прикрываясь демагогическими заявлениями, что это слишком чувствительные сюжеты, — тоже было явным признаком того, что дело нечисто."Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", — заключил Рябков.Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО. По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Причем идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом.Диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html
https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html
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в мире, сша, москва, северный поток, северный поток — 2, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, авария на "северных потоках"
В мире, США, Москва, Северный поток, Северный поток — 2, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Джо Байден, Авария на "Северных потоках"
11:59 09.02.2023 (обновлено: 16:27 09.02.2023)
 
Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"

Рябков предупредил США о последствиях после расследования Херша о ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", — сказал он.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
10:55
Эксперт раскрыл, когда США признаются в теракте на "Северных потоках"
По словам замминистра, очевидное стремление Запада "заматывать вопрос о расследовании" и не допускать к нему российских представителей, прикрываясь демагогическими заявлениями, что это слишком чувствительные сюжеты, — тоже было явным признаком того, что дело нечисто.
"Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", — заключил Рябков.
Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО. По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Причем идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом.
Диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
09:15
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"
 
В миреСШАМоскваСеверный потокСеверный поток — 2Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденАвария на "Северных потоках"
 
 
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