11:59 09.02.2023 (обновлено: 16:27 09.02.2023)
Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"
Рябков предупредил США о последствиях после расследования Херша о ЧП на "Северных потоках"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", — сказал он.
По словам замминистра, очевидное стремление Запада "заматывать вопрос о расследовании" и не допускать к нему российских представителей, прикрываясь демагогическими заявлениями, что это слишком чувствительные сюжеты, — тоже было явным признаком того, что дело нечисто.
"Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", — заключил Рябков.
Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО. По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Причем идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом.
Диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.