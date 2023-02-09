https://ria.ru/20230209/ryabkov-1850785565.html

Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"

Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"

Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:59

2023-02-09T11:59

2023-02-09T16:27

в мире

сша

москва

северный поток

северный поток — 2

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва уверена, что публикация расследования о причастности США к взрывам на газопроводах "Северный поток" не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", — сказал он.По словам замминистра, очевидное стремление Запада "заматывать вопрос о расследовании" и не допускать к нему российских представителей, прикрываясь демагогическими заявлениями, что это слишком чувствительные сюжеты, — тоже было явным признаком того, что дело нечисто."Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", — заключил Рябков.Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО. По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Причем идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом.Диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html

https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, москва, северный поток, северный поток — 2, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, авария на "северных потоках"