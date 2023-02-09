16:34 09.02.2023 (обновлено: 17:26 09.02.2023)
Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни
АСИ: Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни
Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
В четверг Владимиру Путину представили второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. В прошлом году вместо северной столицы в тройке лидеров был ХМАО.
В этом году в первую десятку вошли:
- —Ямало-Ненецкий автономный округ;
- —Ханты-Мансийский автономный округ;
- —Республика Татарстан;
- —Белгородская область;
- —Чеченская Республика;
- —Тульская область;
- —Калининградская область.
Вторую десятку открыла Московская область, показавшая наибольший рост относительно прошлого года. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край.
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При составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Его структура нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования брали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.
Как отметила Чупшева, в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился ХМАО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку входят Ненецкий автономный округ и Мордовия. Направление "инклюзивность и равенство" возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.
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