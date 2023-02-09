https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html

Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни

Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни - РИА Новости, 09.02.2023

Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:34

2023-02-09T16:34

2023-02-09T17:26

общество

москва

санкт-петербург

тюменская область

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

тюмень

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.В четверг Владимиру Путину представили второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. В прошлом году вместо северной столицы в тройке лидеров был ХМАО.В этом году в первую десятку вошли:Вторую десятку открыла Московская область, показавшая наибольший рост относительно прошлого года. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край. При составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Его структура нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования брали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.Как отметила Чупшева, в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился ХМАО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку входят Ненецкий автономный округ и Мордовия. Направление "инклюзивность и равенство" возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.

https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html

https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767634629.html

https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html

москва

санкт-петербург

тюменская область

тюмень

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общество, москва, санкт-петербург, тюменская область, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), тюмень