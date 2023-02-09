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Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни - РИА Новости, 09.02.2023
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Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни
Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни - РИА Новости, 09.02.2023
Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:34
2023-02-09T17:26
общество
москва
санкт-петербург
тюменская область
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
тюмень
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.В четверг Владимиру Путину представили второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. В прошлом году вместо северной столицы в тройке лидеров был ХМАО.В этом году в первую десятку вошли:Вторую десятку открыла Московская область, показавшая наибольший рост относительно прошлого года. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край. При составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Его структура нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования брали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.Как отметила Чупшева, в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился ХМАО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку входят Ненецкий автономный округ и Мордовия. Направление "инклюзивность и равенство" возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.
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общество, москва, санкт-петербург, тюменская область, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), тюмень
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Тюмень
16:34 09.02.2023 (обновлено: 17:26 09.02.2023)
 
Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни

АСИ: Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
В четверг Владимиру Путину представили второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. В прошлом году вместо северной столицы в тройке лидеров был ХМАО.
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В этом году в первую десятку вошли:
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Ханты-Мансийский автономный округ;
  • Республика Татарстан;
  • Белгородская область;
  • Чеченская Республика;
  • Тульская область;
  • Калининградская область.
Вторую десятку открыла Московская область, показавшая наибольший рост относительно прошлого года. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край.
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При составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Его структура нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования брали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.
Как отметила Чупшева, в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился ХМАО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку входят Ненецкий автономный округ и Мордовия. Направление "инклюзивность и равенство" возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.
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ОбществоМоскваСанкт-ПетербургТюменская областьВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Тюмень
 
 
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