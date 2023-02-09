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Путин держит на личном контроле ситуацию после взрыва газа в Новосибирске

Путин держит на личном контроле ситуацию после взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Путин держит на личном контроле ситуацию после взрыва газа в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:21

2023-02-09T17:21

2023-02-09T17:21

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

жкх

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. По последним данным, погибли 7 человек. "Происшествие находится на контроле президента, президент интересовался лично. Сейчас, в данную минуту, губернатор Андрей Александрович (Травников - ред.) докладывает президенту в прямом эфире", - сказал Куренков журналистам. В четверг СУСК России по Новосибирской области сообщило, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным ведомства, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.

новосибирск

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новосибирская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, жкх, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске