https://ria.ru/20230209/pulkovo-1850931124.html
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами - РИА Новости, 09.02.2023
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами
Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:57
2023-02-09T19:57
2023-02-09T19:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В рамках праздничного мероприятия работники авиакомпании и аэропорта провели викторину, запустили авиапочту и угостили пассажиров карамелью "Взлет", – говорится в сообщении. В частности, работники авиакомпании "Россия" и аэропорта Пулково устроили флешмоб - они выстроились в цифру 100, как символ юбилея отрасли. Пассажиры приняли участие в исторической викторине по авиационной тематике. Также желающие смогли бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Они будут оперативно доставлены авиапочтой. "Участников угостили 100 килограммами легендарной карамели "Взлет", которая напомнит о путешествиях детства, когда получить такие конфеты можно было только в аэропорту или на борту самолета", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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19:57 09.02.2023 (обновлено: 19:59 09.02.2023)
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами
В Пулково в честь столетия гражданской авиации раздали сто килограммов карамели "Взлет"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В рамках праздничного мероприятия работники авиакомпании и аэропорта провели викторину, запустили авиапочту и угостили пассажиров карамелью "Взлет", – говорится в сообщении.
В частности, работники авиакомпании "Россия" и аэропорта Пулково устроили флешмоб - они выстроились в цифру 100, как символ юбилея отрасли. Пассажиры приняли участие в исторической викторине по авиационной тематике. Также желающие смогли бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Они будут оперативно доставлены авиапочтой.
"Участников угостили 100 килограммами легендарной карамели "Взлет", которая напомнит о путешествиях детства, когда получить такие конфеты можно было только в аэропорту или на борту самолета", – отмечается в сообщении.