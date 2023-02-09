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В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами - РИА Новости, 09.02.2023
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами
Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:57
2023-02-09T19:59
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В рамках праздничного мероприятия работники авиакомпании и аэропорта провели викторину, запустили авиапочту и угостили пассажиров карамелью "Взлет", – говорится в сообщении. В частности, работники авиакомпании "Россия" и аэропорта Пулково устроили флешмоб - они выстроились в цифру 100, как символ юбилея отрасли. Пассажиры приняли участие в исторической викторине по авиационной тематике. Также желающие смогли бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Они будут оперативно доставлены авиапочтой. "Участников угостили 100 килограммами легендарной карамели "Взлет", которая напомнит о путешествиях детства, когда получить такие конфеты можно было только в аэропорту или на борту самолета", – отмечается в сообщении.
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19:57 09.02.2023 (обновлено: 19:59 09.02.2023)
 
В Пулково в честь юбилея гражданской авиации пассажиров угостили конфетами

В Пулково в честь столетия гражданской авиации раздали сто килограммов карамели "Взлет"

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкПосетители на открытии реконструированного терминала аэропорта "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Посетители на открытии реконструированного терминала аэропорта Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Посетители на открытии реконструированного терминала аэропорта "Пулково-1" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В рамках праздничного мероприятия работники авиакомпании и аэропорта провели викторину, запустили авиапочту и угостили пассажиров карамелью "Взлет", – говорится в сообщении.
В частности, работники авиакомпании "Россия" и аэропорта Пулково устроили флешмоб - они выстроились в цифру 100, как символ юбилея отрасли. Пассажиры приняли участие в исторической викторине по авиационной тематике. Также желающие смогли бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Они будут оперативно доставлены авиапочтой.
"Участников угостили 100 килограммами легендарной карамели "Взлет", которая напомнит о путешествиях детства, когда получить такие конфеты можно было только в аэропорту или на борту самолета", – отмечается в сообщении.
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Вчера, 08:00Туризм
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургРоссия (авиакомпания)
 
 
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