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Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз - РИА Новости, 09.02.2023
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Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз - РИА Новости, 09.02.2023
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз
Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:30
2023-02-09T04:01
в мире
турция
сирия
палестина
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 12 391 человек, раненых почти 63 тысячи. В стране объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.
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в мире, турция, сирия, палестина, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Палестина, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
01:30 09.02.2023 (обновлено: 04:01 09.02.2023)
 
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз

Нидерландский сейсмолог Хугербитс заявил об изменении ближневосточного региона

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.

"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — написал он.

Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 12 391 человек, раненых почти 63 тысячи. В стране объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.
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