01:30 09.02.2023 (обновлено: 04:01 09.02.2023)
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз
Нидерландский сейсмолог Хугербитс заявил об изменении ближневосточного региона
© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.
"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — написал он.
Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 12 391 человек, раненых почти 63 тысячи. В стране объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.