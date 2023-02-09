https://ria.ru/20230209/prognoz-1850697552.html

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз - РИА Новости, 09.02.2023

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сделал новый прогноз

Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T01:30

2023-02-09T01:30

2023-02-09T04:01

в мире

турция

сирия

палестина

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ближневосточный регион начал меняться, заявил в Twitter нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 12 391 человек, раненых почти 63 тысячи. В стране объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850535358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, сирия, палестина, сильное землетрясение в турции и сирии