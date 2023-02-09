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Двух пострадавших при обрушении дома в Новосибирске выписали из больницы

Двух пострадавших при обрушении дома в Новосибирске выписали из больницы - РИА Новости, 09.02.2023

Двух пострадавших при обрушении дома в Новосибирске выписали из больницы

Двоих пострадавших при частичном обрушении дома в Новосибирске выписали из больницы, в стационарах остаются семь человек, говорится в Telegram-канале областного РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:28

2023-02-09T15:28

2023-02-09T15:28

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Двоих пострадавших при частичном обрушении дома в Новосибирске выписали из больницы, в стационарах остаются семь человек, говорится в Telegram-канале областного Минздрава. "Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39… Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое из них – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. По последним данным, погибли 7 человек.

новосибирск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске