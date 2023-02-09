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Пособие на детей до 1,5 лет: как получить, изменения в 2023 году

Пособие на детей до 1,5 лет в 2023 году: какие выплаты, размер и как их получить

Пособие на детей до 1,5 лет: как получить, изменения в 2023 году

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - ежемесячная выплата от государства неработающим родителям. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получить... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-09T19:04

2023-02-09T19:04

2023-02-10T09:19

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - ежемесячная выплата от государства неработающим родителям. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получить детское пособие, в каком случае Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС) будет выплачивать его работающему родителю, размер выплаты и изменения, произошедшие в 2023 году, - в материале РИА Новости.Пособие на детей до 1,5 летПособие по уходу за ребенком до 1.5 лет выплачивается лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно законодательству отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком 3 лет, однако пособие выплачивается до 1.5 лет.По словам Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру", согласно ФЗ №455 от 21.11.22 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пособии гражданам, имеющим детей" с января 2023 года выплаты малоимущим родителям на ребёнка до 1,5 лет стали частью универсального (единого) пособия. Выплачивает деньги Социальный фонд РФ — он начал работу в 2023 году благодаря объединению ФСС и ПФР. Единое пособие заменит семь видов выплат, которые ранее получали малоимущие родители на детей от 0 до 17 лет и беременные.Кому положеноПолучатели универсального пособия – родители, у которых доход на члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе. Если в семье есть ребёнок до 1,5 лет, то каждый месяц один из малоимущих родителей сможет получать выплату от государства.- Однако с 2023 года в соответствии с федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать не только матери. Закон установил перечень "иных лиц", которые могут получить данное пособие: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, которое фактически осуществляет уход за ребенком. В том случае, когда за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие имеет кто-то один, по их выбору, - объясняет Стелла Новрадова-Василиади, кандидат юридических наук, доцент СКФУ."Важно отметить, если до рождения ребёнка мама работала, то пособие до 1,5 лет ей будут выплачивать на общих основаниях – 40% от зарплаты на последнем месте работы за два последних года. Эта выплата – не универсальное пособие. Но если доход семьи маленький, то женщина сможет подать заявление на выплату универсального пособия. А вот если мама не была трудоустроена и являлась безработной, то семья может рассчитывать на получение универсального пособия. Для этого она должна считаться малоимущей и соответствовать критериям нуждаемости и имущественного ценза. Одновременно с универсальным пособием семьи с детьми до полутора лет будут получать так называемую "путинскую" выплату. Начиная с 2023 года на любого из детей до трех лет "путинское" пособие выдают из маткапитала. Условия получения — доход семьи не должен быть выше двух прожиточных минимумов на человека. Размер — 100% от прожиточного минимума на ребёнка", - рассказывает Ирина Андриевская.Сергей Гебель уточняет, что право на получение пособия сохраняется за сотрудником, продолжающим работу в отпуске по уходу за ребенком (декрете) на условиях неполного рабочего времени или на дому. Помимо трудоустроенных, получать пособие могут лица, не имеющие официального дохода, но осуществляющие уход за ребенком. Начиная с 2023 года рассчитывать на детские пособия могут также лица, работающие по договору гражданско-правового характера. Однако, как следует из Письма Минтруда №17-1/В-103 от 05.08.2022 г., получить их смогут только те исполнители по ГПД, за кого были уплачены страховые взносы на сумму не менее, чем размер страхового года.Для этого нужно было работать по трудовому договору в 2022 году и заработать как минимум 166680 рублей. У остальных такая возможность появится с 2024 года.Размер пособияРазмер ежемесячного пособия зависит от количества детей, но при этом ограничен минимальными и максимальными значениями.Он определяется как 40% от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы.С 2023 года меняется размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающей ранее маме из малоимущей семьи. Вместо фиксированных выплат для неработающего родителя нуждающиеся семьи будут получать универсальное пособие 50%, 75% или 100% с учётом комплексной оценки нуждаемости."Размер назначаемого пособия прямо зависит от дохода того гражданина, кто его оформляет. Чем выше был заработок, тем больше будет размер назначенного пособия", - говорит Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Порядок расчета пособияПо словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, формула для расчета размера пособия на ребенка до 1,5 лет следующая:Размер пособия = средний дневной заработок за 2 года * 30,4 (среднее количество дней в месяце) * 0,4.Средний дневной заработок представляет собой совокупный доход за 2 предшествующих года, поделенный на количество дней за расчетный период (730 или 731, если год високосный). При этом, из 730 (731) дней вычитается периоды временной нетрудоспособности работника, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, период освобождения от работы с сохранением заработной платы.Например, женщина после 10 февраля 2023 года подаст заявление на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет. При расчете пособия будут учитываться все ее доходы, полученные с 10 февраля 2021 года. Так, она заработала 1 000 000 рублей, а за указанный период находилась на больничном суммарно 30 дней.730 – 30 = 700 – количество дней, подлежащих учету в расчетном периоде.1 000 000 / 700 = 1 428,57 рубля – средний дневной заработок.1 428, 57 * 30,4 (среднее количество дней в месяце) * 0,4 = 17 736,21 рубля – размер ежемесячного пособия.Однако, по словам Сергея Гебеля, на практике все сложнее, поскольку нужно учесть множество нюансов.Для расчета среднего дневного заработка необходимо поделить выплаты за 2 предыдущих календарных года на количество дней в них. При этом учитываются только выплаты, которые облагались взносами по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Из общего количества дней нужно исключить дни болезни и отпусков по беременности или уходу за ребенком. Если в эти годы работница находилась в отпуске по уходу за ребенком, расчетный период может быть изменен.Например, в 2021 году женщина была на больничном 10 дней, а суммарно за год получила 500 тысяч, в 2022 году больничный составил 8 дней, а итоговая сумма 530 тысяч рублей. Количество дней в указанном расчетном периоде составит: 365 + 365 - 10 - 8 = 712. Средний дневной заработок - (500+530) / 712 = 1446 рублей.Далее необходимо сравнить размер среднего дневного заработка с предельной величиной, размер которой в 2023 году составляет 2736,99 рубля. Если средний заработок получился больше, для расчета используется предельное значение, если меньше - то фактическое.Размер среднедневного заработка также нужно сравнить с заработком, исчисленным исходя из МРОТ. Он должен быть не менее 533,98 рубля. Если получилось меньше, то используется значение, рассчитанное по МРОТ, если больше, то фактическое. В случае наличия в регионе проживания коэффициента к зарплате, размер МРОТ определяется с его учетом. Далее полученное значение подставляется в ранее указанную формулу. Если сумма пособия оказалась меньше минимального размера (8630 рублей), то выплачивается минимальное, если больше - то фактическое.Условия получения– Супругам откажут в универсальном пособии, если, например, в семье есть две машины, а у мужа – нулевой официальный доход. Всем родителям, которые надеются на помощь государства, важно понимать: при назначении пособия первостепенным становится оценка нуждаемости с учетом дохода и имущества, — объясняет Ирина Андриевская.По словам эксперта, в правилах назначения универсального (единого) пособия сказано, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Установлены четкие критерии его ограничения: не более 24 кв.м на одного члена семьи, земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности, только 1 автомобиль и не больше 13 919 рублей дохода в виде процентов по вкладам за год. Кроме того, должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12-ти за расчетный период и при этом считаться малоимущими. Назначая универсальное пособие, государство помогает тем низкообеспеченным семьям, в которых есть трудовые доходы или уважительная причина для их отсутствия. Исключение сделано только для всех беременных женщин, если на расчётный период пришлось не меньше 6-ти месяцев беременности.Как получить пособиеПособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет назначает и выплачивает Социальный фонд России на основании поданного работником заявления.Куда обращатьсяС 28 декабря 2022 года заявление на их получение родители подают дистанционно через портал госуслуг, а также лично в отделениях Социального фонда или МФЦ по месту жительства. Всех детей можно будет указать в одном заявлении родителя, а не писать на каждого ребёнка. Можно это сделать и через работодателя, в этом случае следует ему предоставить пакет документовНеобходимые документыПо словам Марины Шершневой, нужно будет собрать следующие бумаги:Если пособие оформляется через работодателя, он может запросить иные отсутствующие у него сведения, если они нужны для назначения пособия.ЗаявлениеФорма заявления утверждена Приказом ФСС РФ от 08.04.2022 № 119 "Об утверждении форм документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию". Ее можно распечатать самостоятельно или взять в МФЦ и в отделениях Социального фонда.СрокиЧиновники рассматривают заявление в течение 10 дней."По заявлению проводится комплексная проверка нуждаемости семьи, а после выносится решение о сумме пособия. Возможно, что для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично. Поэтому всем, кто отправляет онлайн-заявку, необходимо обязательно указать правильные данные – телефон и почтовый адрес. Деньги пособия СФР перечисляет на карту "Мир" или счёт в банке, который указан родителем в заявлении. Никаких банковских комиссий за начисление и выдачу пособия по закону не взимается. Единое пособие можно получать и почтовым переводом, как сейчас это делают некоторые пенсионеры", - объясняет Ирина Андриевская.Обратиться за пособием по уходу за ребенком можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.Оформление через “Госуслуги”Неработающие родители, опекуны или родственники могут получить пособие на “Госуслугах”, для этого нужно:После регистрации заявления в личный кабинет поступит уведомление со списком документов, которые нужно дополнительно загрузить.Пособие по уходу за двумя и более детьми- Очевидно, если семья в составе трёх человек – мама, папа и ребёнок до 1,5 лет имели среднедушевой доход выше прожиточного минимума в регионе и не могли претендовать на универсальное пособие, то увеличение семьи изменит ситуацию, - говорит Ирина Андриевская.По словам Сергея Гебеля, в случае ухода за двумя и более детьми, сумма пособия не может быть меньше суммированного минимального размера пособия. С 1 февраля 2023 года минимальный размер ежемесячной выплаты за первого, второго и последующего ребенка составляет 8630 рублей. Соответственно, за двоих - 17260 рублей. Максимальный размер определяется аналогично - 33282 x 2 = 66564 рублей. Важно учитывать, что сумма пособия в случае ухода за несколькими детьми не может превышать 100% среднего заработка. Например, работница при уходе за 3 детьми получит только 100% от своего среднего заработка, а не 120% (40% x 3).Если не пришло пособие- Если пособие не пришло в установленное время, возможно, работодатель нарушил срок подачи сведений в Социальный фонд России. В этом случае следует напомнить ему, а в случае игнорирования можно обратиться в прокуратуру. За нарушение срока подачи организацию могут привлечь к ответственности, например, оштрафовать на 5 тысяч рублей (ч. 3 ст. 15.2 Закона № 255-ФЗ).В случае получения незаконного отказа в предоставлении пособия, решение можно обжаловать в административном или судебном порядке, - объясняет Сергей Гебель.По словам, Ирины Андриевской, в январе 2023 года многие родители были обеспокоены тем, что выплаты не пришли вовремя. В СФР сообщили, что все детские выплаты теперь будут приходить в единый день – третьего числа календарного месяца за предыдущий. Но в январе зачисления денег на карты родителей Соцфонд делал с 13 по 20 января за текущий месяц. Следующие выплаты за февраль будут уже 3 марта в единый день доставки всех детских пособий.Прекращение выплаты пособияПособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому. Таким образом, если человек выйдет на полный рабочий день, пособие не будет выплачиваться."Также выплаты прекращаются по следующим причинам:Изменения в 2023 годуНачиная с 1 января 2023 года все детские выплаты объединены в одну и назначаются по правилам единого детского пособия. Пока в течение некоторого времени действует переходный период, родители детей, родившихся до 1 января 2023 года, вправе выбирать, что получать: единое пособие по новым правилам или пособие на ребенка в возрасте до 1,5 лет со старыми условиями.Советы экспертов— Так как единое пособие государство платит только с 2023 года, то реальные проблемы с его получением мы увидим позже. Из практики выплат на детей с 3 до 17 лет, люди будут сталкиваться с проблемами, как подтверждать правило нулевого дохода и преодолевать ограничения, связанные с имуществом. Вот почему родителям детей до 1,5 лет не стоит торопиться с переходом на универсальное (единое) пособие. Нюансов с подтверждением прав на получения много, - говорит Ирина Андриевская.По словам эксперта, принципиальные изменения, которые произошли в 2023 году, касаются дополнительных выплат из материнского капитала. На них могут рассчитывать те, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов по региону. Родители получили право оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребёнка вне зависимости от того, какой он по очерёдности.Анонсируя изменения, глава Минтруда отметил, что, по сути, семьи смогут получать сразу 2 пособия – и из бюджета, и из материнского капитала. А размер ежемесячной поддержки на одного ребёнка в среднем по России вырастет до 28 000 рублей.Но, по словам эксперта, из-за введения единого пособия многие родителей первенцев лишатся выплат по так называемому "путинскому" пособию. В деньгах потери семей, которые не подпадают под критерий нуждаемости, могут составить до 0,5 млн. рублей. Напомним, "путинское" пособие выплачивалось при рождении первого ребёнка из госбюджета.Делая выбор о переходе на единое пособие, важно знать: если семья решит получать выплаты по старым правилам, то на дополнительные деньги из маткапитала она уже рассчитывать не сможет. А вот если семье откажут в едином пособии, то заявление на выплаты из материнского капитала всё равно примут. Ведь при его назначении будет оцениваться только доход семьи, а правило имущественного ценза и нулевого дохода здесь не применяется, уточнила Ирина Андриевская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, пенсионный фонд рф, детские пособия, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы