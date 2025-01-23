https://ria.ru/20250123/posobie-1850955448.html

Пособие на детей до 1,5 лет: как получить, изменения в 2025 году

Пособие на детей до 1,5 лет в 2025 году: какие выплаты, размер и как их получить

Пособие на детей до 1,5 лет: как получить, изменения в 2025 году

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - ежемесячная выплата от государства неработающим родителям. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получить... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:19:00+03:00

2025-01-23T17:19:00+03:00

2025-01-23T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - ежемесячная выплата от государства неработающим родителям. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получить детское пособие, в каком случае Социальный фонд России будет выплачивать его работающему родителю, размер выплаты и изменения, произошедшие в 2025 году, - в материале РИА Новости.Пособие на детей до 1,5 летПособие по уходу за ребенком до 1.5 лет выплачивается лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно законодательству отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком 3 лет, однако пособие выплачивается до 1.5 лет.По словам Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру", согласно ФЗ №455 от 21.11.22 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пособии гражданам, имеющим детей" с января 2023 года выплаты малоимущим родителям на ребёнка до 1,5 лет стали частью универсального (единого) пособия. Выплачивает деньги Социальный фонд РФ — он начал работу в 2023 году благодаря объединению ФСС и ПФР. Единое пособие заменяет семь видов выплат, которые ранее получали малоимущие родители на детей от 0 до 17 лет и беременные.Кому положеноВ соответствии с действующим законодательством право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют как работающие граждане, так и неработающие.Получатели универсального пособия – родители, у которых доход на члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе. Если в семье есть ребёнок до 1,5 лет, то каждый месяц один из малоимущих родителей сможет получать выплату от государства.- В соответствии с федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать не только матери. Закон установил перечень "иных лиц", которые могут получить данное пособие: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, которое фактически осуществляет уход за ребенком. В том случае, когда за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие имеет кто-то один, по их выбору, - объясняет Стелла Новрадова-Василиади, кандидат юридических наук, доцент СКФУ."Важно отметить, если до рождения ребёнка мама работала, то пособие до 1,5 лет ей будут выплачивать на общих основаниях – 40% от зарплаты на последнем месте работы за два последних года. Эта выплата – не универсальное пособие. Но если доход семьи маленький, то женщина сможет подать заявление на выплату универсального пособия. Для этого она должна считаться малоимущей и соответствовать критериям нуждаемости и имущественного ценза", - рассказывает Ирина Андриевская.Сергей Гебель уточняет, что право на получение пособия сохраняется за сотрудником, продолжающим работу в отпуске по уходу за ребенком (декрете) на условиях неполного рабочего времени или на дому. Помимо трудоустроенных, получать пособие могут лица, не имеющие официального дохода, но осуществляющие уход за ребенком. Начиная с 2023 года рассчитывать на детские пособия могут также лица, работающие по договору гражданско-правового характера. Однако, как следует из Письма Минтруда №17-1/В-103 от 05.08.2022 г., получить их смогут только те исполнители по ГПД, за кого были уплачены страховые взносы на сумму не менее, чем размер страхового года.Размер пособияРазмер ежемесячного пособия зависит от количества детей, но при этом ограничен минимальными и максимальными значениями.Он определяется как 40% от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы. Размер пособия ежегодно индексируется: с 1 февраля 2025 года его минимум будет составлять 9 900,82 рубля, а максимум - 68 995,48 рубля."Если заявитель живет в регионе, где применяется районный коэффициент, пособие будет определяться с его учетом. Назначенное работнику пособие подлежит перерасчету в случае проведенной индексации, при получении документов, подтверждающих новый размер заработка, а также при выявлении допущенных ошибок для их исправления", - отмечает Сергей Гебель.С 2023 года вместо фиксированных выплат для неработающего родителя нуждающиеся семьи получают универсальное пособие 50%, 75% или 100% с учётом комплексной оценки нуждаемости.Важно знать, что универсальное пособие не отменяет выплаты на детей до 1,5 лет работающим женщинам. Эти два вида соцпомощи можно совмещать, - объясняет Ирина Андриевская."Размер назначаемого пособия прямо зависит от дохода того гражданина, кто его оформляет. Чем выше был заработок, тем больше будет размер назначенного пособия", - говорит Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Порядок расчета пособияПо словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, формула для расчета размера пособия на ребенка до 1,5 лет следующая:Размер пособия = средний дневной заработок за 2 года * 30,4 (среднее количество дней в месяце) * 0,4.Средний дневной заработок представляет собой совокупный доход за 2 предшествующих года, поделенный на количество дней за расчетный период (730 или 731, если год високосный). При этом, из 730 (731) дней вычитается периоды временной нетрудоспособности работника, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, период освобождения от работы с сохранением заработной платы.Для расчета среднего дневного заработка необходимо поделить выплаты за 2 предыдущих календарных года на количество дней в них. При этом учитываются только выплаты, которые облагались взносами по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Из общего количества дней нужно исключить дни болезни и отпусков по беременности или уходу за ребенком. Если в эти годы работница находилась в отпуске по уходу за ребенком, расчетный период может быть изменен.Далее необходимо сравнить размер среднего дневного заработка с предельной величиной, размер которой в 2025 году составляет 5 673,97 рублей. Если средний заработок получился больше, для расчета используется предельное значение, если меньше - то фактическое.Размер среднедневного заработка также нужно сравнить с заработком, исчисленным исходя из МРОТ. Если получилось меньше, то используется значение, рассчитанное по МРОТ, если больше, то фактическое. В случае наличия в регионе проживания коэффициента к зарплате, размер МРОТ определяется с его учетом. Далее полученное значение подставляется в ранее указанную формулу. Если сумма пособия оказалась меньше минимального размера, то выплачивается минимальное, если больше - то фактическое.Условия получения– Супругам откажут в универсальном пособии, если, например, в семье есть две машины, а у мужа – нулевой официальный доход. Всем родителям, которые надеются на помощь государства, важно понимать: при назначении пособия первостепенным становится оценка нуждаемости с учетом дохода и имущества, — объясняет Ирина Андриевская.По словам эксперта, в правилах назначения универсального (единого) пособия сказано, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Установлены четкие критерии его ограничения: не более 24 кв.м на одного члена семьи, земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности, только 1 автомобиль. Кроме того, должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12-ти за расчетный период и при этом считаться малоимущими. Назначая универсальное пособие, государство помогает тем низкообеспеченным семьям, в которых есть трудовые доходы или уважительная причина для их отсутствия. Исключение сделано только для всех беременных женщин, если на расчётный период пришлось не меньше 6-ти месяцев беременности. С 1 января 2024 года вступили в силу Федеральный закон от 19.12.2023 № 614-ФЗ и Федеральный закон от 19.12.2023 № 620-ФЗ. В соответствии с ними те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получают ежемесячное пособие, продолжат его получать в случаях:Все эти случаи распространяются в том числе на работу в дистанционном режиме и на дому.Как получить пособиеПособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет назначает и выплачивает Социальный фонд России на основании поданного работником заявления.Куда обращатьсяЗаявление на их получение родители подают дистанционно через портал госуслуг, а также лично в отделениях Социального фонда или МФЦ по месту жительства. Всех детей можно будет указать в одном заявлении родителя, а не писать на каждого ребёнка. Можно это сделать и через работодателя, в этом случае следует ему предоставить пакет документовНеобходимые документыПо словам Марины Шершневой, нужно будет собрать следующие бумаги:Если пособие оформляется через работодателя, он может запросить иные отсутствующие у него сведения, если они нужны для назначения пособия.ЗаявлениеФорма заявления утверждена Приказом ФСС РФ от 08.04.2022 № 119 "Об утверждении форм документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию". Ее можно распечатать самостоятельно или взять в МФЦ и в отделениях Социального фонда.СрокиЧиновники рассматривают заявление в течение 10 дней."По заявлению проводится комплексная проверка нуждаемости семьи, а после выносится решение о сумме пособия. Возможно, что для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично. Поэтому всем, кто отправляет онлайн-заявку, необходимо обязательно указать правильные данные – телефон и почтовый адрес. Деньги пособия СФР перечисляет на карту "Мир" или счёт в банке, который указан родителем в заявлении. Никаких банковских комиссий за начисление и выдачу пособия по закону не взимается. Единое пособие можно получать и почтовым переводом, как сейчас это делают некоторые пенсионеры", - объясняет Ирина Андриевская.Обратиться за пособием по уходу за ребенком можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет."Необходимо обратить внимание, что независимо от даты подачи заявления пособие будет выплачиваться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет, - уточняет Марина Шершнева.Оформление через “Госуслуги”Неработающие родители, опекуны или родственники могут получить пособие на “Госуслугах”, для этого нужно:После регистрации заявления в личный кабинет поступит уведомление со списком документов, которые нужно дополнительно загрузить.Пособие по уходу за двумя и более детьми- Очевидно, если семья в составе трёх человек – мама, папа и ребёнок до 1,5 лет имели среднедушевой доход выше прожиточного минимума в регионе и не могли претендовать на универсальное пособие, то увеличение семьи изменит ситуацию, - говорит Ирина Андриевская.По словам Сергея Гебеля, в случае ухода за двумя и более детьми, сумма пособия не может быть меньше суммированного минимального размера пособия. С 1 февраля 2025 года минимальный размер ежемесячной выплаты за первого, второго и последующего ребенка будет составлять 9900,82 рубля. Соответственно, за двоих - 19801,64 рубля. Максимальный размер определяется аналогично - 68 995,48 x 2 = 137 990,96 рублей. Важно учитывать, что сумма пособия в случае ухода за несколькими детьми не может превышать 100% среднего заработка. Например, работница при уходе за 3 детьми получит только 100% от своего среднего заработка, а не 120% (40% x 3).Если не пришло пособие- Если пособие не пришло в установленное время, возможно, работодатель нарушил срок подачи сведений в Социальный фонд России. В этом случае следует напомнить ему, а в случае игнорирования можно обратиться в прокуратуру. За нарушение срока подачи организацию могут привлечь к ответственности, например, оштрафовать на 5 тысяч рублей (ч. 3 ст. 15.2 Закона № 255-ФЗ).В случае получения незаконного отказа в предоставлении пособия, решение можно обжаловать в административном или судебном порядке, - объясняет Сергей Гебель.Прекращение выплаты пособияВыплаты прекращаются по следующим причинам:Изменения в 2025 году“С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размера труда, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. - Также в текущем году при комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих”.“Помимо этого в 2025 году будет осуществляться переназначение пособия, если место жительства ребенка определено по суду. В случае если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо, - дополняет Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. - Но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Социальный фонд может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребенок проживает фактически”.Советы экспертов“Помните, что с 1 января 2024 года право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу, - напоминает Людмила Новицкая. - Узнать его размер также можно в "Личном кабинете" сервиса СФР. Рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет также можно на официальном сайте СФР”.“Если работник до окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора лет выходит на работу на неполный либо полный рабочий день, то:

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Алёна Пава

общество, россия, пенсионный фонд рф, детские пособия, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы