https://ria.ru/20230209/pomosch-1850912234.html
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро - РИА Новости, 09.02.2023
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро
Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:59
2023-02-09T16:59
2023-02-09T16:59
специальная военная операция на украине
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "67 миллиардов поддержки, которые мы мобилизовали в последние 12 месяцев - от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев", - сообщила она на пресс-конференции. "И мы должны сделать больше", - добавила глава ЕК.
https://ria.ru/20230209/evrosovet-1850892437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро
Глава ЕК фон дер Ляйен: объем помощи Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро