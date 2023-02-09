https://ria.ru/20230209/pomosch-1850912234.html

Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро

Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро - РИА Новости, 09.02.2023

Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро

Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:59

2023-02-09T16:59

2023-02-09T16:59

специальная военная операция на украине

украина

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "67 миллиардов поддержки, которые мы мобилизовали в последние 12 месяцев - от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев", - сообщила она на пресс-конференции. "И мы должны сделать больше", - добавила глава ЕК.

https://ria.ru/20230209/evrosovet-1850892437.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия