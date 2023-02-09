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Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/pomosch-1850912234.html
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро - РИА Новости, 09.02.2023
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро
Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:59
2023-02-09T16:59
специальная военная операция на украине
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "67 миллиардов поддержки, которые мы мобилизовали в последние 12 месяцев - от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев", - сообщила она на пресс-конференции. "И мы должны сделать больше", - добавила глава ЕК.
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украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
16:59 09.02.2023
 
Объем поддержки Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: объем помощи Евросоюза Украине за год составил 67 миллиардов евро

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Объем поддержки Евросоюза Украине составил 67 миллиардов евро за последние 12 месяцев, куда входит и помощь беженцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"67 миллиардов поддержки, которые мы мобилизовали в последние 12 месяцев - от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев", - сообщила она на пресс-конференции.
"И мы должны сделать больше", - добавила глава ЕК.
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
16:14Специальная военная операция на Украине
Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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