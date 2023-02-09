https://ria.ru/20230209/pivo-1850698792.html
Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю
Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю - РИА Новости, 09.02.2023
Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю
Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:00
2023-02-09T02:00
2023-02-09T02:06
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции, говорится в обращении к спикеру Совфеда (есть в распоряжении РИА Новости). "Ассоциация производителей пива просит поддержать позицию бизнес-сообщества с целью скорейшего принятия законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции", - говорится в письме, подписанном исполнительным директором АПП Вячеславом Мамонтовым.Проект изменений в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающийся ее розничной продажи дистанционным способом, то есть через интернет, рассматривается сейчас в правительстве РФ. Запретом дистанционной торговли алкоголем предполагалось сократить каналы продаж для того, чтобы снизить потребление и оборот нелегальной алкогольной продукции; между тем, по мнению ассоциации, получен совершенно иной результат в виде "целого рынка теневого оборота алкоголя". Там считают, что снятие запрета нивелирует теневой рынок, значительно повысит налоговые и акцизные сборы, поддержит производителей и ресторанный бизнес. Более того, с внедрением цифровой маркировки пива и пивных напитков точек контроля пивоваренной продукции за счет онлайн-продаж станет только больше, добавляют в АПП. Далее: возраст самого покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара - через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком. Но при этом должна быть гарантирована и блокировка продажи - например, в места, запрещенные для реализации, или за пределами разрешенного времени. Уже сейчас предлагается распространить пилотный проект по онлайн-продажам российского вина - его реализует "Почта России", - на другие категории алкогольной продукции. "Для поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации беспрецедентного санкционного давления просим ускорить принятие законопроекта и разрешить начать дистанционную торговлю уже с 1 июля 2023 года", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
02:00 09.02.2023 (обновлено: 02:06 09.02.2023)
Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю
Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю для обеления рынка
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции, говорится в обращении к спикеру Совфеда (есть в распоряжении РИА Новости).
"Ассоциация производителей пива просит поддержать позицию бизнес-сообщества с целью скорейшего принятия законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции", - говорится в письме, подписанном исполнительным директором АПП Вячеславом Мамонтовым.
Проект изменений в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающийся ее розничной продажи дистанционным способом, то есть через интернет, рассматривается сейчас в правительстве РФ
.
"Считаем особенно важным легализацию данного канала продаж с целью обеления рынка. Согласно российскому и мировому опыту, радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, бумом самогоноварения и расцветом черного рынка. Главный риск – угроза жизни и здоровью потребителей, через переключение потребления на суррогаты и напитки собственного производства", - подчеркивают в АПП.
Запретом дистанционной торговли алкоголем предполагалось сократить каналы продаж для того, чтобы снизить потребление и оборот нелегальной алкогольной продукции; между тем, по мнению ассоциации, получен совершенно иной результат в виде "целого рынка теневого оборота алкоголя". Там считают, что снятие запрета нивелирует теневой рынок, значительно повысит налоговые и акцизные сборы, поддержит производителей и ресторанный бизнес.
Более того, с внедрением цифровой маркировки пива и пивных напитков точек контроля пивоваренной продукции за счет онлайн-продаж станет только больше, добавляют в АПП. Далее: возраст самого покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара - через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком. Но при этом должна быть гарантирована и блокировка продажи - например, в места, запрещенные для реализации, или за пределами разрешенного времени.
Уже сейчас предлагается распространить пилотный проект по онлайн-продажам российского вина - его реализует "Почта России
", - на другие категории алкогольной продукции. "Для поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации беспрецедентного санкционного давления просим ускорить принятие законопроекта и разрешить начать дистанционную торговлю уже с 1 июля 2023 года", - говорится в обращении.