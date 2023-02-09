https://ria.ru/20230209/pivo-1850698792.html

Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю

Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю - РИА Новости, 09.02.2023

Производители пива просят Совфед поддержать дистанционную торговлю

Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:00

2023-02-09T02:00

2023-02-09T02:06

экономика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции, говорится в обращении к спикеру Совфеда (есть в распоряжении РИА Новости). "Ассоциация производителей пива просит поддержать позицию бизнес-сообщества с целью скорейшего принятия законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции", - говорится в письме, подписанном исполнительным директором АПП Вячеславом Мамонтовым.Проект изменений в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающийся ее розничной продажи дистанционным способом, то есть через интернет, рассматривается сейчас в правительстве РФ. Запретом дистанционной торговли алкоголем предполагалось сократить каналы продаж для того, чтобы снизить потребление и оборот нелегальной алкогольной продукции; между тем, по мнению ассоциации, получен совершенно иной результат в виде "целого рынка теневого оборота алкоголя". Там считают, что снятие запрета нивелирует теневой рынок, значительно повысит налоговые и акцизные сборы, поддержит производителей и ресторанный бизнес. Более того, с внедрением цифровой маркировки пива и пивных напитков точек контроля пивоваренной продукции за счет онлайн-продаж станет только больше, добавляют в АПП. Далее: возраст самого покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара - через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком. Но при этом должна быть гарантирована и блокировка продажи - например, в места, запрещенные для реализации, или за пределами разрешенного времени. Уже сейчас предлагается распространить пилотный проект по онлайн-продажам российского вина - его реализует "Почта России", - на другие категории алкогольной продукции. "Для поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации беспрецедентного санкционного давления просим ускорить принятие законопроекта и разрешить начать дистанционную торговлю уже с 1 июля 2023 года", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html

https://ria.ru/20230107/pivo-1843327781.html

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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф