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Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами - РИА Новости, 09.02.2023
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Омская область
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Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами - РИА Новости, 09.02.2023
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать региональную программу по обращению с золошлаковыми отходами, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:39
2023-02-09T08:39
омская область
омская область
россия
александр бурков
елена мизулина
совет федерации рф
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ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать региональную программу по обращению с золошлаковыми отходами, сообщили в пресс-службе областного правительства. Александр Бурков создал межведомственную рабочую группу по вопросам использования золошлаковых материалов и провёл первое заседание. В состав группы вошли руководители региональных министерств природных ресурсов и экологии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также представители Совета Федерации РФ - сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов. "Утилизация золошлаков в перспективе обеспечит источник дешёвого сырья для производства строительных, дорожных, инертных материалов. Состоялась дискуссия по возможным направлениям использования золошлаковых материалов. Принято решение расширить круг участников рабочей группы за счёт привлечения экспертов от науки. Предложено также включить в этот процесс специалистов, имеющих практический опыт производства строительных материалов с использованием золошлаковых отходов", - сообщили в пресс-службе. Порядка 1,5 миллионов тонн этих отходов образуется ежегодно от омских ТЭЦ. На сегодняшний день накоплено на отвалах около 85 миллионов тонн золошлаковых материалов. Губернатор поставил задачу на основе обобщения местного опыта и технологий других регионов разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ. Межведомственной рабочей группе на проработку всех положений и мероприятий программы отводится время до 1 октября 2023 года.
https://ria.ru/20230207/reyting-1850370467.html
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омская область, россия, александр бурков, елена мизулина, совет федерации рф
Омская область , Омская область, Россия, Александр Бурков, Елена Мизулина, Совет Федерации РФ
08:39 09.02.2023
 
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами

Губернатор Омской области Бурков поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами в регионе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать региональную программу по обращению с золошлаковыми отходами, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Александр Бурков создал межведомственную рабочую группу по вопросам использования золошлаковых материалов и провёл первое заседание. В состав группы вошли руководители региональных министерств природных ресурсов и экологии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также представители Совета Федерации РФ - сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов.
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"Утилизация золошлаков в перспективе обеспечит источник дешёвого сырья для производства строительных, дорожных, инертных материалов. Состоялась дискуссия по возможным направлениям использования золошлаковых материалов. Принято решение расширить круг участников рабочей группы за счёт привлечения экспертов от науки. Предложено также включить в этот процесс специалистов, имеющих практический опыт производства строительных материалов с использованием золошлаковых отходов", - сообщили в пресс-службе.
Порядка 1,5 миллионов тонн этих отходов образуется ежегодно от омских ТЭЦ. На сегодняшний день накоплено на отвалах около 85 миллионов тонн золошлаковых материалов. Губернатор поставил задачу на основе обобщения местного опыта и технологий других регионов разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ. Межведомственной рабочей группе на проработку всех положений и мероприятий программы отводится время до 1 октября 2023 года.
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