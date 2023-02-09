https://ria.ru/20230209/ogurtsy-1850887203.html

Огурцы заметно подешевеют к весне, считают эксперты

Огурцы заметно подешевеют к весне, считают эксперты - РИА Новости, 09.02.2023

Огурцы заметно подешевеют к весне, считают эксперты

Стоимость огурцов в РФ после резкого роста с начала года вскоре начнет снижаться, к началу марта они могут упасть в цене в 1,5-2 раза, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:04

2023-02-09T16:04

2023-02-09T16:04

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ассоциация компаний розничной торговли

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость огурцов в РФ после резкого роста с начала года вскоре начнет снижаться, к началу марта они могут упасть в цене в 1,5-2 раза, заявили РИА Новости в ассоциации "Теплицы России". В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли прокомментировали агентству, что к началу весны рост цен на эту продукцию обычно прекращается - стоимость стабилизируется, а затем корректируется вниз. Росстат накануне сообщил, что темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ с 31 января по 6 февраля ускорился до 5,31% против 3,5% неделей ранее, а основной вклад внесли огурцы: они заняли первое место по росту цены за неделю (плюс 12,71%) и с начала года (плюс 53,57%). "В ближайшие недели ожидается выход огурцов из теплиц без искусственного света, что приведет к снижению цен в 1,5-2 раза к началу марта", - прокомментировал РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "По мере потепления и удлинения светового дня расходы поставщиков на выращивание огурцов будут снижаться, а вместе с этим цены стабилизируются и далее будут корректироваться вниз", - считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он напомнил, что такая закономерность наблюдается ежегодно: "рост цен обычно прекращается в конце февраля-марте", хотя во многом зависит и от погодных условий. В свою очередь Ситников отметил, что сейчас по всей стране наблюдается дефицит овощной продукции - из-за нарушения технологий и температурного режима пострадала часть урожая огурцов и томатов: как следствие, в некоторых регионах, например, в Челябинской области, наблюдается нехватка продукции. Но томаты более устойчивы к климатическим изменениям, добавил он, поэтому на них такая ситуация сказалась в меньшей степени. По данным Росстата, томаты подорожали меньше, чем огурцы: с 31 января по 6 февраля - на 4,63%, а с начала года - на 29,58%. Кроме того, на стоимость огурцов продолжает оказывать сильное влияние сезонный фактор, добавляет Караваев; сказался и внеочередной рост тарифов ЖКХ в декабре. Он заметил, что большинство продаваемых в торговых сетях свежих огурцов - тепличные овощи отечественного производства "Сейчас отпускные цены производителей находятся на пике из-за высоких расходов на обогрев и поддержание светового режима в теплицах, за последние недели эти расходы могли вырасти из-за долгих сильных морозов. При этом федеральные торговые сети принимают все меры для сдерживания роста цен, в течение 2023 года на розничные цены значительной части ассортимента огурцов они сохраняют нулевую или отрицательную наценку", - подчеркнул глава АКОРТ.

https://ria.ru/20230209/rabota-1850713165.html

https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html

https://ria.ru/20220316/ogurtsy-1778474868.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ассоциация компаний розничной торговли, общество