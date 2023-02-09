https://ria.ru/20230209/nota-1850818780.html

Рябков прокомментировал вручение ноты МИД посольству США

Рябков прокомментировал вручение ноты МИД посольству США - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков прокомментировал вручение ноты МИД посольству США

Нота в адрес посольства США о недопустимости вмешательства в дела России касалась, в том числе, деятельности дипмиссии в соцсетях. Москва ожидает, что после... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:05

2023-02-09T13:05

2023-02-09T13:05

политика

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

посольство сша в рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нота в адрес посольства США о недопустимости вмешательства в дела России касалась, в том числе, деятельности дипмиссии в соцсетях. Москва ожидает, что после переданной ноты американское посольство предпримет шаги, чтобы устранить озвученные РФ озабоченности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее источник, близкий к руководству МИД РФ, сообщил РИА Новости, что посольству США 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям". Источник указал, что американских дипломатов "предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям". При этом причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности. Комментируя в ходе пресс конференции в четверг в медиагруппе МИА "Россия сегодня" данную тему, Рябков сообщил, что в "документе, о котором вы сказали, речь идет, по сути дела о предупреждении американской стороны относительно неприемлемых аспектов практики посольства в РФ по использованию соцсетей в русле вмешательства в наши внутренние дела, ну, и также определенный сигнал послан в плане того, что нас не устраивает продолжающееся, по сути дела, рекрутирование или, говоря более приземленно, к тому, чем занимаются наши американские коллеги, приглашение российских граждан, молодежи, в том числе, рассмотреть возможность выезда за границу, в том числе, в образовательных целях". "Вот, мы возражаем против этого в достаточно резкой форме, по поводу чего и была направлена упомянутая нота", - добавил он. "И мы, конечно, ожидаем, что с американской стороны будут предприняты шаги, которые эти наши озабоченности устранят", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230130/kontrproduktivnost-1848463278.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство сша в рф