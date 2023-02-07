https://ria.ru/20230207/ssha-1850326734.html

МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России

МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России - РИА Новости, 07.02.2023

МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России

МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству дипломатического... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:50

2023-02-07T15:50

2023-02-07T18:50

политика

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

посольство сша в рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761611054_0:151:2845:1751_1920x0_80_0_0_f651b82672026e5611430f03ccce7eb9.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству дипломатического ведомства.По его словам, сегодня американскому послу передали соответствующую официальную ноту. В ней констатируется, что, несмотря на неоднократные предупреждения, дипмиссия США продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о ее вооруженных силах."Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям", — сказал собеседник агентства.Причастных к этому дипломатов будут выслать, невзирая на их должности, добавил он.Новому послу США Линн Трейси МИД сделал жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями Москвы и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Тридцатого января новый посол посетила МИД для вручения копий верительных грамот. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников и не будет вмешиваться во внутренние дела России.

https://ria.ru/20230130/kontrproduktivnost-1848463278.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство сша в рф, москва