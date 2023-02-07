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МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России
МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России - РИА Новости, 07.02.2023
МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России
МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству дипломатического... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:50
2023-02-07T15:50
2023-02-07T18:50
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посольство сша в рф
москва
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству дипломатического ведомства.По его словам, сегодня американскому послу передали соответствующую официальную ноту. В ней констатируется, что, несмотря на неоднократные предупреждения, дипмиссия США продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о ее вооруженных силах."Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям", — сказал собеседник агентства.Причастных к этому дипломатов будут выслать, невзирая на их должности, добавил он.Новому послу США Линн Трейси МИД сделал жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями Москвы и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Тридцатого января новый посол посетила МИД для вручения копий верительных грамот. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников и не будет вмешиваться во внутренние дела России.
https://ria.ru/20230130/kontrproduktivnost-1848463278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство сша в рф, москва
Политика, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Посольство США в РФ, Москва
15:50 07.02.2023 (обновлено: 18:50 07.02.2023)
МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России
МИД передал посольству США ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству дипломатического ведомства.
По его словам, сегодня американскому послу передали соответствующую официальную ноту. В ней констатируется, что, несмотря на неоднократные предупреждения, дипмиссия США
продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о ее вооруженных силах.
"Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям", — сказал собеседник агентства.
Причастных к этому дипломатов будут выслать, невзирая на их должности, добавил он.
Новому послу США Линн Трейси
МИД сделал жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями Москвы и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства", — заключил собеседник агентства.
Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Тридцатого января новый посол посетила МИД для вручения копий верительных грамот. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников и не будет вмешиваться во внутренние дела России.