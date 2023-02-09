https://ria.ru/20230209/neft-1850739693.html

РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах

РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах - РИА Новости, 09.02.2023

РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах

РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:20

2023-02-09T10:20

2023-02-09T10:20

экономика

дальний восток

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом направлении, говорится в сообщении компании. Гендиректор РЖД Олег Белозёров провел встречу с нефтяниками по вопросам вывоза продукции по железной дороге. "В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок. РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку", - говорится в сообщении РЖД в четверг. По данным компании, только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок. Компания призывает портовиков присоединяться к информационным системам РЖД, чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. "Но пока в таком цифровом взаимодействии участвует лишь 23% портовых терминалов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

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экономика, дальний восток, олег белозеров, ржд, россия