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РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах - РИА Новости, 09.02.2023
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РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах
РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах - РИА Новости, 09.02.2023
РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах
РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:20
2023-02-09T10:20
экономика
дальний восток
олег белозеров
ржд
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом направлении, говорится в сообщении компании. Гендиректор РЖД Олег Белозёров провел встречу с нефтяниками по вопросам вывоза продукции по железной дороге. "В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок. РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку", - говорится в сообщении РЖД в четверг. По данным компании, только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок. Компания призывает портовиков присоединяться к информационным системам РЖД, чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. "Но пока в таком цифровом взаимодействии участвует лишь 23% портовых терминалов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
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экономика, дальний восток, олег белозеров, ржд, россия
Экономика, Дальний Восток, Олег Белозеров, РЖД, Россия
10:20 09.02.2023
 
РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов из-за ситуации в портах

РЖД не могут увеличить перевозки нефтепродуктов на восток из-за ситуации в портах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГрузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска
Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. РЖД видят неготовность портов на Дальнем Востоке перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов и это не дает увеличивать перевозки этого груза в этом направлении, говорится в сообщении компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозёров провел встречу с нефтяниками по вопросам вывоза продукции по железной дороге.
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"В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок. РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
По данным компании, только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок.
"Терминалы оказались не готовы перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования сейчас превышает нормативы в 2,5 раза", - отмечают РЖД.
Компания призывает портовиков присоединяться к информационным системам РЖД, чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. "Но пока в таком цифровом взаимодействии участвует лишь 23% портовых терминалов", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаДальний ВостокОлег БелозеровРЖДРоссия
 
 
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