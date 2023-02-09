https://ria.ru/20230209/nauka-1850296951.html

В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов

В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов - РИА Новости, 09.02.2023

В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов

Исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ) с помощью методов генетического отбора научились влиять на процессы роста и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:00

2023-02-09T09:00

2023-02-09T09:01

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

ставропольский край

биология

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850302539_0:203:2024:1343_1920x0_80_0_0_44a1ed02dbdf8a6801b86cb26fd8d9c7.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ) с помощью методов генетического отбора научились влиять на процессы роста и мясную продуктивность овец породы манычский меринос. По мнению авторов, внедрение полученных данных поможет на 15–20% увеличить производство мяса при том же поголовье животных, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Сегодня перед аграрным сектором российской экономики стоит задача эффективного развития овцеводства для обеспечения населения высококачественной бараниной, отмечают ученые Северо-Кавказского ФНАЦ. По их словам, основным фактором увеличения мясной продуктивности овец может служить сочетание искусственного отбора и молекулярно-генетических методов селекции. Применение геномной оценки может повысить темпы селекционного прогресса и тем самым увеличить рентабельность отрасли.Отбирать животных с высоким генетическим потенциалом роста и развития помогают методы генетической селекции. ДНК-маркерами, связанными с проявлением экономически значимых признаков животных, могут служить гены гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9), контролирующие рост, развитие и воспроизводство овец, а также влияющие на их мясную продуктивность.Сотрудники Северо-Кавказского ФНАЦ изучили многообразие генов гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9) и проанализировали их ассоциации с параметрами роста у молодых самок овец породы манычский меринос.В исследуемом полиморфизме гена GDF9 доминирующим оказался гомозиготный генотип GG, частота которого составила 79,1%, тогда как у генотипов AA и AG – 3,3 и 17,6% соответственно.Эти результаты свидетельствуют о наличии полиморфизма генов гормона роста и дифференциального фактора роста у овец породы манычский меринос. Генетико-статистическим анализом установлено разное селекционное значение маркеров, что отражено в мере информационного полиморфизма для генов GH (0,38) и GDF9 (0,21).По мнению авторов, применение результатов исследования поможет на 15–20% увеличить продуктивность овец. Разработка уже внедрена в производственную деятельность овцеводческого племенного хозяйства СПК "Колхоз-племзавод им. Ленина" Апанасенковского района Ставропольского края. В 2023–2024 годах ее планируют применить в других хозяйствах Ставропольского края.Молекулярно-генетические исследования выполнялись в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства – филиала Северо-Кавказского ФНАЦ. Результаты исследования опубликованы в журнале "Овцы, козы, шерстяное дело".

https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html

https://ria.ru/20221107/skfu-1828639456.html

https://ria.ru/20220630/yuurgu-1799026548.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ставропольский край, биология, экономика