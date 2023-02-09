https://ria.ru/20230209/nauka-1850296951.html
В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов
В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов - РИА Новости, 09.02.2023
В России нашли способ увеличить производство баранины на 20 процентов
Исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ) с помощью методов генетического отбора научились влиять на процессы роста и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:00
2023-02-09T09:00
2023-02-09T09:01
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ) с помощью методов генетического отбора научились влиять на процессы роста и мясную продуктивность овец породы манычский меринос. По мнению авторов, внедрение полученных данных поможет на 15–20% увеличить производство мяса при том же поголовье животных, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Сегодня перед аграрным сектором российской экономики стоит задача эффективного развития овцеводства для обеспечения населения высококачественной бараниной, отмечают ученые Северо-Кавказского ФНАЦ. По их словам, основным фактором увеличения мясной продуктивности овец может служить сочетание искусственного отбора и молекулярно-генетических методов селекции. Применение геномной оценки может повысить темпы селекционного прогресса и тем самым увеличить рентабельность отрасли.Отбирать животных с высоким генетическим потенциалом роста и развития помогают методы генетической селекции. ДНК-маркерами, связанными с проявлением экономически значимых признаков животных, могут служить гены гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9), контролирующие рост, развитие и воспроизводство овец, а также влияющие на их мясную продуктивность.Сотрудники Северо-Кавказского ФНАЦ изучили многообразие генов гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9) и проанализировали их ассоциации с параметрами роста у молодых самок овец породы манычский меринос.В исследуемом полиморфизме гена GDF9 доминирующим оказался гомозиготный генотип GG, частота которого составила 79,1%, тогда как у генотипов AA и AG – 3,3 и 17,6% соответственно.Эти результаты свидетельствуют о наличии полиморфизма генов гормона роста и дифференциального фактора роста у овец породы манычский меринос. Генетико-статистическим анализом установлено разное селекционное значение маркеров, что отражено в мере информационного полиморфизма для генов GH (0,38) и GDF9 (0,21).По мнению авторов, применение результатов исследования поможет на 15–20% увеличить продуктивность овец. Разработка уже внедрена в производственную деятельность овцеводческого племенного хозяйства СПК "Колхоз-племзавод им. Ленина" Апанасенковского района Ставропольского края. В 2023–2024 годах ее планируют применить в других хозяйствах Ставропольского края.Молекулярно-генетические исследования выполнялись в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства – филиала Северо-Кавказского ФНАЦ. Результаты исследования опубликованы в журнале "Овцы, козы, шерстяное дело".
https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ставропольский край, биология, экономика
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Ставропольский край, биология, Экономика
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ) с помощью методов генетического отбора научились влиять на процессы роста и мясную продуктивность овец породы манычский меринос. По мнению авторов, внедрение полученных данных поможет на 15–20% увеличить производство мяса при том же поголовье животных, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.
Сегодня перед аграрным сектором российской экономики стоит задача эффективного развития овцеводства для обеспечения населения высококачественной бараниной, отмечают ученые Северо-Кавказского ФНАЦ. По их словам, основным фактором увеличения мясной продуктивности овец может служить сочетание искусственного отбора и молекулярно-генетических методов селекции. Применение геномной оценки может повысить темпы селекционного прогресса и тем самым увеличить рентабельность отрасли.
Отбирать животных с высоким генетическим потенциалом роста и развития помогают методы генетической селекции. ДНК-маркерами, связанными с проявлением экономически значимых признаков животных, могут служить гены гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9), контролирующие рост, развитие и воспроизводство овец, а также влияющие на их мясную продуктивность.
Сотрудники Северо-Кавказского ФНАЦ изучили многообразие генов гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (GDF9) и проанализировали их ассоциации с параметрами роста у молодых самок овец породы манычский меринос.
"В результате молекулярно-генетических исследований выявлено наличие полиморфизма в локусах генов GH и GDF9. В рассматриваемой популяции овец по гену GH чаще всего встречался гомозиготный генотип AA (59,4%). С гетерозиготным AB вариантом оказалось 30,7% самок, особи с генотипом BB встречались довольно редко – 9,9%", – рассказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела овцеводства и козоводства Северо-Кавказского ФНАЦ Лариса Скорых.
В исследуемом полиморфизме гена GDF9 доминирующим оказался гомозиготный генотип GG, частота которого составила 79,1%, тогда как у генотипов AA и AG – 3,3 и 17,6% соответственно.
Эти результаты свидетельствуют о наличии полиморфизма генов гормона роста и дифференциального фактора роста у овец породы манычский меринос. Генетико-статистическим анализом установлено разное селекционное значение маркеров, что отражено в мере информационного полиморфизма для генов GH (0,38) и GDF9 (0,21).
По мнению авторов, применение результатов исследования поможет на 15–20% увеличить продуктивность овец. Разработка уже внедрена в производственную деятельность овцеводческого племенного хозяйства СПК "Колхоз-племзавод им. Ленина" Апанасенковского района Ставропольского края. В 2023–2024 годах ее планируют применить в других хозяйствах Ставропольского края.
Молекулярно-генетические исследования выполнялись в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства – филиала Северо-Кавказского ФНАЦ. Результаты исследования опубликованы в журнале
"Овцы, козы, шерстяное дело".