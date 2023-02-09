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Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023
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Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:05
2023-02-09T17:05
швеция
финляндия
россия
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме - это реальность, - а в Брюсселе и Вашингтоне", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, будут существовать те схемы, которые были во время холодной войны. "Кстати, уже сейчас в качестве реакции на эти кардинальные изменения на севере Европы уже было объявлено, что одним из наших ответов будет создание карельского корпуса. Это реальность, но это реальность, которая создана не нами, а рукотворная реальность, которая создана Западом", - добавил Грушко. В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать армейский корпус в Карелии.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html
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швеция, финляндия, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Швеция, Финляндия, Россия, Александр Грушко, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
17:05 09.02.2023
 
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOВоеннослужащие с флагом НАТО в Литве
Военнослужащие с флагом НАТО в Литве
© CC BY-NC-ND 2.0/NATO
Военнослужащие с флагом НАТО в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме - это реальность, - а в Брюсселе и Вашингтоне", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта
По его словам, будут существовать те схемы, которые были во время холодной войны.
"Кстати, уже сейчас в качестве реакции на эти кардинальные изменения на севере Европы уже было объявлено, что одним из наших ответов будет создание карельского корпуса. Это реальность, но это реальность, которая создана не нами, а рукотворная реальность, которая создана Западом", - добавил Грушко.
В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать армейский корпус в Карелии.
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ШвецияФинляндияРоссияАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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