https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:05
2023-02-09T17:05
2023-02-09T17:05
швеция
финляндия
россия
александр грушко
нато
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сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме - это реальность, - а в Брюсселе и Вашингтоне", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, будут существовать те схемы, которые были во время холодной войны. "Кстати, уже сейчас в качестве реакции на эти кардинальные изменения на севере Европы уже было объявлено, что одним из наших ответов будет создание карельского корпуса. Это реальность, но это реальность, которая создана не нами, а рукотворная реальность, которая создана Западом", - добавил Грушко. В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать армейский корпус в Карелии.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html
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швеция, финляндия, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Швеция, Финляндия, Россия, Александр Грушко, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны