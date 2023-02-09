https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html

Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД

Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2023

Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД

Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:05

2023-02-09T17:05

2023-02-09T17:05

швеция

финляндия

россия

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, где политику в сфере военного строительства будут определять США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме - это реальность, - а в Брюсселе и Вашингтоне", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, будут существовать те схемы, которые были во время холодной войны. "Кстати, уже сейчас в качестве реакции на эти кардинальные изменения на севере Европы уже было объявлено, что одним из наших ответов будет создание карельского корпуса. Это реальность, но это реальность, которая создана не нами, а рукотворная реальность, которая создана Западом", - добавил Грушко. В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать армейский корпус в Карелии.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html

https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html

швеция

финляндия

россия

сша

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швеция, финляндия, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша