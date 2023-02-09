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По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230209/multfilm-1850654278.html
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал - РИА Новости, 09.02.2023
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:30
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале."Приступаем к производству мультсериала "Манюня"! Ждите в следующем году! Будет круто!" — написал он.Он также поделился изображениями персонажей. Манюня — героиня серии книг Наринэ Абгарян. По ним уже снимался сериал. Премьера первого сезона в Сети состоялась в декабре 2021 года. Через год вышло продолжение. В проекте рассказывается о дружбе школьниц Манюни и Наринэ.На 10 февраля запланирована телевизионная премьера сериала.
https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сарик андреасян
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Сарик Андреасян
12:30 09.02.2023
 
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал

По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян

© Предоставлено Сариком Андреасяном Иллюстрация для мультсериала "Манюня"
Иллюстрация для мультсериала Манюня
© Предоставлено Сариком Андреасяном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале.
"Приступаем к производству мультсериала "Манюня"! Ждите в следующем году! Будет круто!" — написал он.
© Предоставлено Сариком Андреасяном Персонаж мультсериала "Манюня"
Персонаж мультсериала Манюня
1 из 5
Персонаж мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
© Предоставлено Сариком Андреасяном Персонажи мультсериала "Манюня"
Персонажи мультсериала Манюня
2 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
© Предоставлено Сариком Андреасяном Персонажи мультсериала "Манюня"
Персонажи мультсериала Манюня
3 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
© Предоставлено Сариком Андреасяном Персонаж мультсериала "Манюня"
Персонаж мультсериала Манюня
4 из 5
Персонаж мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
© Предоставлено Сариком Андреасяном Персонажи мультсериала "Манюня"
Персонажи мультсериала Манюня
5 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
1 из 5
Персонаж мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
2 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
3 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
4 из 5
Персонаж мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
5 из 5
Персонажи мультсериала "Манюня"
© Предоставлено Сариком Андреасяном
Он также поделился изображениями персонажей.
Манюня — героиня серии книг Наринэ Абгарян. По ним уже снимался сериал. Премьера первого сезона в Сети состоялась в декабре 2021 года. Через год вышло продолжение. В проекте рассказывается о дружбе школьниц Манюни и Наринэ.
На 10 февраля запланирована телевизионная премьера сериала.
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