https://ria.ru/20230209/multfilm-1850654278.html
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал - РИА Новости, 09.02.2023
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:30
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале."Приступаем к производству мультсериала "Манюня"! Ждите в следующем году! Будет круто!" — написал он.Он также поделился изображениями персонажей. Манюня — героиня серии книг Наринэ Абгарян. По ним уже снимался сериал. Премьера первого сезона в Сети состоялась в декабре 2021 года. Через год вышло продолжение. В проекте рассказывается о дружбе школьниц Манюни и Наринэ.На 10 февраля запланирована телевизионная премьера сериала.
https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сарик андреасян
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Сарик Андреасян
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал
По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян