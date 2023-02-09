https://ria.ru/20230209/multfilm-1850654278.html

По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал

По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал - РИА Новости, 09.02.2023

По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал

По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По книгам Наринэ Абгарян "Манюня" снимут мультсериал, сообщил Сарик Андреасян в своем Telegram-канале."Приступаем к производству мультсериала "Манюня"! Ждите в следующем году! Будет круто!" — написал он.Он также поделился изображениями персонажей. Манюня — героиня серии книг Наринэ Абгарян. По ним уже снимался сериал. Премьера первого сезона в Сети состоялась в декабре 2021 года. Через год вышло продолжение. В проекте рассказывается о дружбе школьниц Манюни и Наринэ.На 10 февраля запланирована телевизионная премьера сериала.

https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сарик андреасян