https://ria.ru/20230208/serial-1850647000.html
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ - РИА Новости, 08.02.2023
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ
Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:40
2023-02-08T18:40
2023-02-08T18:40
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. Проект снят по книгам Наринэ Абгарян. События в нем разворачиваются летом 1979 года в армянском городе Берд. Главные героини — подружки-школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян).В Сети премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 кинотеатра OKKO. Второй — стартовал 15 декабря 2022 года. Семейный развлекательный канал "СОЛНЦЕ" был запущен 14 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ
На канале "СОЛНЦЕ" состоится телевизионная премьера сериала "Манюня" по книгам Абгарян
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала.
Проект снят по книгам Наринэ Абгарян. События в нем разворачиваются летом 1979 года в армянском городе Берд. Главные героини — подружки-школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян).
В Сети премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 кинотеатра OKKO. Второй — стартовал 15 декабря 2022 года.
Семейный развлекательный канал "СОЛНЦЕ" был запущен 14 декабря 2022 года.