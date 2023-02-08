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Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ - РИА Новости, 08.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230208/serial-1850647000.html
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ - РИА Новости, 08.02.2023
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ
Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:40
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. Проект снят по книгам Наринэ Абгарян. События в нем разворачиваются летом 1979 года в армянском городе Берд. Главные героини — подружки-школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян).В Сети премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 кинотеатра OKKO. Второй — стартовал 15 декабря 2022 года. Семейный развлекательный канал "СОЛНЦЕ" был запущен 14 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
18:40 08.02.2023
 
Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ

На канале "СОЛНЦЕ" состоится телевизионная премьера сериала "Манюня" по книгам Абгарян

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев АндреасянКадр из сериала "Манюня"
Кадр из сериала Манюня
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала.
Проект снят по книгам Наринэ Абгарян. События в нем разворачиваются летом 1979 года в армянском городе Берд. Главные героини — подружки-школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян).
В Сети премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 кинотеатра OKKO. Второй — стартовал 15 декабря 2022 года.
Семейный развлекательный канал "СОЛНЦЕ" был запущен 14 декабря 2022 года.
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