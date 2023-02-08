https://ria.ru/20230208/serial-1850647000.html

Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ

Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ - РИА Новости, 08.02.2023

Сериал "Манюня" впервые покажут по ТВ

Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:40

2023-02-08T18:40

2023-02-08T18:40

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Десятого февраля состоится телевизионная премьера сериала "Манюня". Эпизод покажут на "СОЛНЦЕ", сообщает пресс-служба канала. Проект снят по книгам Наринэ Абгарян. События в нем разворачиваются летом 1979 года в армянском городе Берд. Главные героини — подружки-школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян).В Сети премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 кинотеатра OKKO. Второй — стартовал 15 декабря 2022 года. Семейный развлекательный канал "СОЛНЦЕ" был запущен 14 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230208/serial-1850533670.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть