Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230209/mechet-1850830349.html
Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России"
Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России" - РИА Новости, 09.02.2023
Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России"
В культурном центре "Дар" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ открылась выставка, посвященная деревянным мечетям. Уникальные сельские храмы — в фотоленте... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:24
2023-02-09T16:53
фото
религия
мечеть
республика марий эл
тюменская область
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850821592_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2788bd9da4c10c79727bdece011fb66b.jpg
В культурном центре "Дар" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ открылась выставка, посвященная деревянным мечетям. Уникальные сельские храмы — в фотоленте Ria.ru.
тюменская область
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850821592_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a9a3d33c0b7df4cb3344dad0611ad902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мечеть, республика марий эл, тюменская область, ульяновская область
Фото, Религия, Мечеть, Республика Марий Эл, Тюменская область, Ульяновская область
14:24 09.02.2023 (обновлено: 16:53 09.02.2023)
 

Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России"

Читать ria.ru в
В культурном центре "Дар" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ открылась выставка, посвященная деревянным мечетям. Уникальные сельские храмы — в фотоленте Ria.ru.
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Деревянная мечеть в селе Подлипки (Шорын) — памятник регионального значения. Реставрацию его в начале 1990-х готов инициировал суданский студент.

 Единственная действующая сельская мечеть касимовских татар расположена в селе Подлипки (Шорын)
1 из 10

Деревянная мечеть в селе Подлипки (Шорын) — памятник регионального значения. Реставрацию его в начале 1990-х готов инициировал суданский студент.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Деревянный интерьер мечети сохраняет аутентичный стиль сельских храмов, чье внутреннее пространство украшено предметами, которые односельчане передавали в качестве милостыни (садака).

Благочестие старого дерева. Название Шорын восходит к древнему роду Ширинских
2 из 10

Деревянный интерьер мечети сохраняет аутентичный стиль сельских храмов, чье внутреннее пространство украшено предметами, которые односельчане передавали в качестве милостыни (садака).

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Молельный дом в Тюмени — первое здание будущего Исламского центра, где любой желающий сможет соприкоснуться с богатой историей мусульман области.

Молельный дом в Тюмени
3 из 10

Молельный дом в Тюмени — первое здание будущего Исламского центра, где любой желающий сможет соприкоснуться с богатой историей мусульман области.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Мечеть в селе Кульбаш (Марий Эл) построена в 1886 году. Более ста лет село располагалось на среднем Лучинском озере, но потом буквально за месяц полностью ушло под воду. Жители были вынуждены перебраться на более высокое место.

Мечеть в селе Кульбаш
4 из 10

Мечеть в селе Кульбаш (Марий Эл) построена в 1886 году. Более ста лет село располагалось на среднем Лучинском озере, но потом буквально за месяц полностью ушло под воду. Жители были вынуждены перебраться на более высокое место.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Мечеть в селе Красный Стекловар строили три года, и в 2012 году она открыла двери для верующих. Храм построен в традиционном стиле и выполнен из дерева не случайно: в поселке заготавливают "деловой" лес, известный далеко за пределами Марий Эл.

Мечеть в селе Красный Стекловар
5 из 10

Мечеть в селе Красный Стекловар строили три года, и в 2012 году она открыла двери для верующих. Храм построен в традиционном стиле и выполнен из дерева не случайно: в поселке заготавливают "деловой" лес, известный далеко за пределами Марий Эл.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Сегодня редко встретишь самобытные ворота, хотя еще совсем недавно каждый житель стремился продемонстрировать красоту своего дома, начиная с самого входа. Этот кадр сделан в селе Алашайка (Марий Эл), или по-татарски "Мазарбашы", основанном переселенцами из Казанского ханства. Марийцы называют его "Шугар-сола" — кладбищенская деревня. Вероятно, потому что там были древние захоронения. Из калитки видна 200-летняя каменная мечеть. А что по ту сторону?

Село Алашайка
6 из 10

Сегодня редко встретишь самобытные ворота, хотя еще совсем недавно каждый житель стремился продемонстрировать красоту своего дома, начиная с самого входа. Этот кадр сделан в селе Алашайка (Марий Эл), или по-татарски "Мазарбашы", основанном переселенцами из Казанского ханства. Марийцы называют его "Шугар-сола" — кладбищенская деревня. Вероятно, потому что там были древние захоронения. Из калитки видна 200-летняя каменная мечеть. А что по ту сторону?

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Мечеть в Ачирах (Тюменская область) расположена в Заболотье, куда легче всего добраться, когда по многочисленным замерзшим рекам и озерам прокладывают "зимник". Весной и осенью эти места сильно затапливает, а зимой лютые холода и суровые метели заносят не только заборы, но порой и дома. В таких трудных природных условиях людей согревает вера. Мусульманский храм был построен в 1992 году полностью на пожертвования жителей.

Мечеть в Ачирах
7 из 10

Мечеть в Ачирах (Тюменская область) расположена в Заболотье, куда легче всего добраться, когда по многочисленным замерзшим рекам и озерам прокладывают "зимник". Весной и осенью эти места сильно затапливает, а зимой лютые холода и суровые метели заносят не только заборы, но порой и дома. В таких трудных природных условиях людей согревает вера. Мусульманский храм был построен в 1992 году полностью на пожертвования жителей.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Село Лайтамак (Тюменская область) находится в Заболотье. Добраться сюда из Тобольска летом можно только на вертолете, а зимой — на снегоходе. В Лайтамаке с древних времен проживают сибирские татары, потомки бывших подданных Сибирского ханства, охватывавшего в свое время часть Урала, Западную и часть Восточной Сибири. Сегодня здесь порядка двухсот домов, работают магазины. Именно поэтому село еще называют "столицей Заболотья".

Село Лайтамак
8 из 10

Село Лайтамак (Тюменская область) находится в Заболотье. Добраться сюда из Тобольска летом можно только на вертолете, а зимой — на снегоходе. В Лайтамаке с древних времен проживают сибирские татары, потомки бывших подданных Сибирского ханства, охватывавшего в свое время часть Урала, Западную и часть Восточной Сибири. Сегодня здесь порядка двухсот домов, работают магазины. Именно поэтому село еще называют "столицей Заболотья".

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Мечеть в селе Уразовка (Ульяновская область), предположительно, была построена в 1884 году. Она единственная в области, которая никогда не закрывалась и сохранилась практически в первозданном виде.

Мечеть в селе Уразовка (Ульяновская область)
9 из 10

Мечеть в селе Уразовка (Ульяновская область), предположительно, была построена в 1884 году. Она единственная в области, которая никогда не закрывалась и сохранилась практически в первозданном виде.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ

Наиля Девишева из Касимова любит старые сосновые стены мечети, многие годы она творит здесь свои молитвы.

Наиля Девишева из Касимова
10 из 10

Наиля Девишева из Касимова любит старые сосновые стены мечети, многие годы она творит здесь свои молитвы.

© Фото предоставлено Департаментом культуры ДУМ РФ
 
РелигияФотоМечетьРеспублика Марий ЭлТюменская областьУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала