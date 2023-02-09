Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России"

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Сегодня редко встретишь самобытные ворота, хотя еще совсем недавно каждый житель стремился продемонстрировать красоту своего дома, начиная с самого входа. Этот кадр сделан в селе Алашайка (Марий Эл), или по-татарски "Мазарбашы", основанном переселенцами из Казанского ханства. Марийцы называют его "Шугар-сола" — кладбищенская деревня. Вероятно, потому что там были древние захоронения. Из калитки видна 200-летняя каменная мечеть. А что по ту сторону?