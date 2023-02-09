Выставка "Деревянное зодчество: мусульманские храмы России"
Деревянная мечеть в селе Подлипки (Шорын) — памятник регионального значения. Реставрацию его в начале 1990-х готов инициировал суданский студент.
Деревянная мечеть в селе Подлипки (Шорын) — памятник регионального значения. Реставрацию его в начале 1990-х готов инициировал суданский студент.
Деревянный интерьер мечети сохраняет аутентичный стиль сельских храмов, чье внутреннее пространство украшено предметами, которые односельчане передавали в качестве милостыни (садака).
Деревянный интерьер мечети сохраняет аутентичный стиль сельских храмов, чье внутреннее пространство украшено предметами, которые односельчане передавали в качестве милостыни (садака).
Молельный дом в Тюмени — первое здание будущего Исламского центра, где любой желающий сможет соприкоснуться с богатой историей мусульман области.
Молельный дом в Тюмени — первое здание будущего Исламского центра, где любой желающий сможет соприкоснуться с богатой историей мусульман области.
Мечеть в селе Кульбаш (Марий Эл) построена в 1886 году. Более ста лет село располагалось на среднем Лучинском озере, но потом буквально за месяц полностью ушло под воду. Жители были вынуждены перебраться на более высокое место.
Мечеть в селе Кульбаш (Марий Эл) построена в 1886 году. Более ста лет село располагалось на среднем Лучинском озере, но потом буквально за месяц полностью ушло под воду. Жители были вынуждены перебраться на более высокое место.
Мечеть в селе Красный Стекловар строили три года, и в 2012 году она открыла двери для верующих. Храм построен в традиционном стиле и выполнен из дерева не случайно: в поселке заготавливают "деловой" лес, известный далеко за пределами Марий Эл.
Мечеть в селе Красный Стекловар строили три года, и в 2012 году она открыла двери для верующих. Храм построен в традиционном стиле и выполнен из дерева не случайно: в поселке заготавливают "деловой" лес, известный далеко за пределами Марий Эл.
Сегодня редко встретишь самобытные ворота, хотя еще совсем недавно каждый житель стремился продемонстрировать красоту своего дома, начиная с самого входа. Этот кадр сделан в селе Алашайка (Марий Эл), или по-татарски "Мазарбашы", основанном переселенцами из Казанского ханства. Марийцы называют его "Шугар-сола" — кладбищенская деревня. Вероятно, потому что там были древние захоронения. Из калитки видна 200-летняя каменная мечеть. А что по ту сторону?
Сегодня редко встретишь самобытные ворота, хотя еще совсем недавно каждый житель стремился продемонстрировать красоту своего дома, начиная с самого входа. Этот кадр сделан в селе Алашайка (Марий Эл), или по-татарски "Мазарбашы", основанном переселенцами из Казанского ханства. Марийцы называют его "Шугар-сола" — кладбищенская деревня. Вероятно, потому что там были древние захоронения. Из калитки видна 200-летняя каменная мечеть. А что по ту сторону?
Мечеть в Ачирах (Тюменская область) расположена в Заболотье, куда легче всего добраться, когда по многочисленным замерзшим рекам и озерам прокладывают "зимник". Весной и осенью эти места сильно затапливает, а зимой лютые холода и суровые метели заносят не только заборы, но порой и дома. В таких трудных природных условиях людей согревает вера. Мусульманский храм был построен в 1992 году полностью на пожертвования жителей.
Мечеть в Ачирах (Тюменская область) расположена в Заболотье, куда легче всего добраться, когда по многочисленным замерзшим рекам и озерам прокладывают "зимник". Весной и осенью эти места сильно затапливает, а зимой лютые холода и суровые метели заносят не только заборы, но порой и дома. В таких трудных природных условиях людей согревает вера. Мусульманский храм был построен в 1992 году полностью на пожертвования жителей.
Село Лайтамак (Тюменская область) находится в Заболотье. Добраться сюда из Тобольска летом можно только на вертолете, а зимой — на снегоходе. В Лайтамаке с древних времен проживают сибирские татары, потомки бывших подданных Сибирского ханства, охватывавшего в свое время часть Урала, Западную и часть Восточной Сибири. Сегодня здесь порядка двухсот домов, работают магазины. Именно поэтому село еще называют "столицей Заболотья".
Село Лайтамак (Тюменская область) находится в Заболотье. Добраться сюда из Тобольска летом можно только на вертолете, а зимой — на снегоходе. В Лайтамаке с древних времен проживают сибирские татары, потомки бывших подданных Сибирского ханства, охватывавшего в свое время часть Урала, Западную и часть Восточной Сибири. Сегодня здесь порядка двухсот домов, работают магазины. Именно поэтому село еще называют "столицей Заболотья".
Мечеть в селе Уразовка (Ульяновская область), предположительно, была построена в 1884 году. Она единственная в области, которая никогда не закрывалась и сохранилась практически в первозданном виде.
Мечеть в селе Уразовка (Ульяновская область), предположительно, была построена в 1884 году. Она единственная в области, которая никогда не закрывалась и сохранилась практически в первозданном виде.
Наиля Девишева из Касимова любит старые сосновые стены мечети, многие годы она творит здесь свои молитвы.
Наиля Девишева из Касимова любит старые сосновые стены мечети, многие годы она творит здесь свои молитвы.