https://ria.ru/20230209/matkapital-1850881263.html

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 09.02.2023

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить использовать материнский капитал для покупки... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:47

2023-02-09T15:47

2023-02-09T15:47

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля, произведенного на территории РФ, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Граждане из числа лиц, получивших сертификат, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида, могут направить средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете", - сообщается в тексте документа. В нем уточняется, что автомобиль, приобретенный с использованием средств маткапитала, не подлежит продаже в течение трех лет с момента регистрации. -0-

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жилье, россия, госдума рф, дети