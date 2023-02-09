https://ria.ru/20230209/matkapital-1850881263.html
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить использовать материнский капитал для покупки... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:47
2023-02-09T15:47
2023-02-09T15:47
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля, произведенного на территории РФ, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Граждане из числа лиц, получивших сертификат, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида, могут направить средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете", - сообщается в тексте документа. В нем уточняется, что автомобиль, приобретенный с использованием средств маткапитала, не подлежит продаже в течение трех лет с момента регистрации. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, россия, госдума рф, дети
Общество, Жилье, Россия, Госдума РФ, Дети
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто
Депутат Останина предложила разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля