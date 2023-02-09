https://ria.ru/20230209/lindt-1850918529.html
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России - РИА Новости, 09.02.2023
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
экономика
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. "Находится в процессе ликвидации", - говорится в графе сведений о состоянии юридического лица. Запись об изменении состояния датирована 8 февраля. Сроком ликвидации ООО "Линдт унд шпрюнгли (Раша)" указано 30 января 2024 года. Lindt & Sprungli в марте объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки туда своей продукции, а в середине августа сообщила, что полностью уходит с российского рынка, но будет "поддерживать" своих сотрудников в стране. Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявляли тогда в Минсельхозе России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230209/putin-1850871288.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал процесс ликвидации юрлица в России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Находится в процессе ликвидации", - говорится в графе сведений о состоянии юридического лица. Запись об изменении состояния датирована 8 февраля. Сроком ликвидации ООО "Линдт унд шпрюнгли (Раша)" указано 30 января 2024 года.
Lindt & Sprungli в марте объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки туда своей продукции, а в середине августа сообщила, что полностью уходит с российского рынка, но будет "поддерживать" своих сотрудников в стране.
Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявляли тогда в Минсельхозе
России.