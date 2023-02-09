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Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России - РИА Новости, 09.02.2023
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Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России - РИА Новости, 09.02.2023
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
экономика
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада Lindt &amp; Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. "Находится в процессе ликвидации", - говорится в графе сведений о состоянии юридического лица. Запись об изменении состояния датирована 8 февраля. Сроком ликвидации ООО "Линдт унд шпрюнгли (Раша)" указано 30 января 2024 года. Lindt &amp; Sprungli в марте объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки туда своей продукции, а в середине августа сообщила, что полностью уходит с российского рынка, но будет "поддерживать" своих сотрудников в стране. Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt &amp; Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявляли тогда в Минсельхозе России.
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Владимир Лаврентьев
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экономика, россия
Экономика, Россия
17:12 09.02.2023
 
Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России

Швейцарский производитель шоколада Lindt начал процесс ликвидации юрлица в России

© Depositphotos.com / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Растопленный шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Находится в процессе ликвидации", - говорится в графе сведений о состоянии юридического лица. Запись об изменении состояния датирована 8 февраля. Сроком ликвидации ООО "Линдт унд шпрюнгли (Раша)" указано 30 января 2024 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
15:19В России
"Всего им доброго". Путин прокомментировал уход брендов из России
Lindt & Sprungli в марте объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки туда своей продукции, а в середине августа сообщила, что полностью уходит с российского рынка, но будет "поддерживать" своих сотрудников в стране.
Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявляли тогда в Минсельхозе России.
 
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