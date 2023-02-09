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Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/kritika-1850757459.html
Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России
Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России
Посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью РИА Новости раскритиковал основанные на демонизации России апокалиптические сценарии, которые порой выдвигают местные... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:00
2023-02-09T11:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
италия
сергей разов
гуидо крозетто
сергей лавров
нато
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью РИА Новости раскритиковал основанные на демонизации России апокалиптические сценарии, которые порой выдвигают местные политики. Дипломат, в частности, прокомментировал недавние заявления министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который, обосновывая необходимость военной помощи Украине, заявил, что она позволяет избежать эскалации конфликта и одновременно указал, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, начнется Третья мировая война. "Насчет российских танков - собственная вера в апокалиптические сценарии, построенные на демонизации России, еще не является достаточным основанием для их публичного тиражирования. Вообще не думаю, что о Третьей мировой войне стоило бы рассуждать военному министру страны, которая сыграла известную роль в развязывании Второй мировой", - подчеркнул Разов. "Что же касается утверждения, что поставки вооружений Киеву позволяют избежать эскалации конфликта, то не нужно путать причину и следствие (особенно не нужно путать следствие, как добавляют шутники). Очевидно, что накачивание киевского режима все новыми видами вооружений ведет лишь к эскалации и затягиванию конфликта, умножению разрушений, жертв и страданий. Примерно такой точки зрения, кстати, согласно опросам общественного мнения, придерживается 58% граждан Италии, включая некоторых авторитетных политических деятелей этой страны", - отметил собеседник агентства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Читайте полный текст интервью Сергея Разова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html
https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html
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россия, украина, италия, сергей разов, гуидо крозетто, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Италия, Сергей Разов, Гуидо Крозетто, Сергей Лавров, НАТО
11:00 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
 
Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России

Посол Разов раскритиковал апокалиптические сценарии, основанные на демонизации России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью РИА Новости раскритиковал основанные на демонизации России апокалиптические сценарии, которые порой выдвигают местные политики.
Дипломат, в частности, прокомментировал недавние заявления министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который, обосновывая необходимость военной помощи Украине, заявил, что она позволяет избежать эскалации конфликта и одновременно указал, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, начнется Третья мировая война.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
"Насчет российских танков - собственная вера в апокалиптические сценарии, построенные на демонизации России, еще не является достаточным основанием для их публичного тиражирования. Вообще не думаю, что о Третьей мировой войне стоило бы рассуждать военному министру страны, которая сыграла известную роль в развязывании Второй мировой", - подчеркнул Разов.
"Что же касается утверждения, что поставки вооружений Киеву позволяют избежать эскалации конфликта, то не нужно путать причину и следствие (особенно не нужно путать следствие, как добавляют шутники). Очевидно, что накачивание киевского режима все новыми видами вооружений ведет лишь к эскалации и затягиванию конфликта, умножению разрушений, жертв и страданий. Примерно такой точки зрения, кстати, согласно опросам общественного мнения, придерживается 58% граждан Италии, включая некоторых авторитетных политических деятелей этой страны", - отметил собеседник агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИталияСергей РазовГуидо КрозеттоСергей ЛавровНАТО
 
 
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