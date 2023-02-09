https://ria.ru/20230209/kritika-1850757459.html

Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России

Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Италии раскритиковал сценарии политиков за демонизацию России

Посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью РИА Новости раскритиковал основанные на демонизации России апокалиптические сценарии, которые порой выдвигают местные... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:00

2023-02-09T11:00

2023-02-09T11:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

италия

сергей разов

гуидо крозетто

сергей лавров

нато

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью РИА Новости раскритиковал основанные на демонизации России апокалиптические сценарии, которые порой выдвигают местные политики. Дипломат, в частности, прокомментировал недавние заявления министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который, обосновывая необходимость военной помощи Украине, заявил, что она позволяет избежать эскалации конфликта и одновременно указал, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, начнется Третья мировая война. "Насчет российских танков - собственная вера в апокалиптические сценарии, построенные на демонизации России, еще не является достаточным основанием для их публичного тиражирования. Вообще не думаю, что о Третьей мировой войне стоило бы рассуждать военному министру страны, которая сыграла известную роль в развязывании Второй мировой", - подчеркнул Разов. "Что же касается утверждения, что поставки вооружений Киеву позволяют избежать эскалации конфликта, то не нужно путать причину и следствие (особенно не нужно путать следствие, как добавляют шутники). Очевидно, что накачивание киевского режима все новыми видами вооружений ведет лишь к эскалации и затягиванию конфликта, умножению разрушений, жертв и страданий. Примерно такой точки зрения, кстати, согласно опросам общественного мнения, придерживается 58% граждан Италии, включая некоторых авторитетных политических деятелей этой страны", - отметил собеседник агентства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

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россия, украина, италия, сергей разов, гуидо крозетто, сергей лавров, нато