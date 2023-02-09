https://ria.ru/20230209/razov-1850528470.html

Сергей Разов: итальянский бизнес не торопится покидать Россию

Сергей Разов: итальянский бизнес не торопится покидать Россию - РИА Новости, 09.02.2023

Сергей Разов: итальянский бизнес не торопится покидать Россию

Италия многие годы считалась одним из наиболее близких политических и торгово-экономических партнеров России в Европе, однако после начала специальной военной... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:00

2023-02-09T11:00

2023-02-09T11:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

интервью

день дипломатического работника

сергей разов

гуидо крозетто

марио драги

италия

европа

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Италия многие годы считалась одним из наиболее близких политических и торгово-экономических партнеров России в Европе, однако после начала специальной военной операции на Украине позиция Рима серьезно изменилась. В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал в интервью РИА Новости о переменах, происшедших в двусторонних отношениях за минувший год, о последствиях, к которым ведут поставки итальянского оружия Киеву, и о том, пытаются ли на Апеннинах "отменить" русскую культуру.– Господин посол, Италия многие годы считалась одним из наиболее близких европейских партнеров России, неизменно выступавшим за развитие диалога с нашей страной. После начала специальной военной операции на Украине ситуация в Европе кардинально изменилась. Изменилась и позиция Рима. Стало ли для вас это неожиданностью, и как вы в целом оцениваете сейчас уровень российско-итальянских отношений?– Изменение позиции Италии неожиданностью не стало. Италия – член НАТО, ЕС, "семерки", других евроатлантических структур, которые взяли курс на истощение России, нанесение ей максимального ущерба, изоляцию в международных делах. Сыграли свою роль и внутриполитические подвижки на Апеннинах. Неожиданностью, пожалуй, стала стремительность и глубина этих изменений применительно к Италии, которая, вы правы, традиционно выступала в поддержку диалога с Россией, выгодно отличаясь от многих других стран Запада взвешенностью и сбалансированностью своих подходов, нацеленностью на конструктивное сотрудничество. Здесь часто ссылаются на соображения евроатлантической солидарности, обязательность коллективно принимаемых решений. Понятно, однако, что решения могут быть коллективными, но ответственность за них всегда индивидуальная.Наши двусторонние отношения существенно деградировали. Как человек, уже довольно долго работающий в Италии в качестве посла, говорю об этом с искренним сожалением. Ключевые механизмы диалога заморожены, санкционные ограничения нарастают, киевскому режиму поставляются все новые виды вооружений. Дабы не быть обвиненным в распространении "фейк-ньюз" (любые комментарии посольства воспринимаются здесь, как правило, именно в этом ключе), сошлюсь лишь на официальные итальянские данные. В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму один миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО. Номенклатура поставок засекречена. По утверждениям СМИ, на территории Италии проходят подготовку военнослужащие ВСУ (министерство обороны, правда, это отрицает). Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные. Не уверен, что такой подход пользуется поддержкой большинства итальянских граждан. Точнее, уверен в обратном. Подчеркну, что ухудшение отношений – не наш выбор. Наши ответные заявления и действия – лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, "напраслину-то терпеть кому ж приятно?"– Из уст многих руководителей Италии мы не раз слышали заявления о необходимости урегулирования конфликта на Украине за столом переговоров. Тем не менее, и прежнее правительство Марио Драги, и нынешний кабинет Джорджи Мелони, как вы отметили, одобрили поставки вооружений киевским властям. Обосновывая необходимость военной помощи Украине, министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что она позволяет избежать эскалации конфликта и одновременно указал, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, начнется Третья мировая война. Какова ваша оценка такой линии?– Насчет российских танков – собственная вера в апокалиптические сценарии, построенные на демонизации России, еще не является достаточным основанием для их публичного тиражирования. Вообще не думаю, что о Третьей мировой войне стоило бы рассуждать военному министру страны, которая сыграла известную роль в развязывании Второй мировой. Что же касается утверждения, что поставки вооружений Киеву позволяют избежать эскалации конфликта, то не нужно путать причину и следствие (особенно не нужно путать следствие, как добавляют шутники). Очевидно, что накачивание киевского режима все новыми видами вооружений ведет лишь к эскалации и затягиванию конфликта, умножению разрушений, жертв и страданий. Примерно такой точки зрения, кстати, согласно опросам общественного мнения, придерживается 58% граждан Италии, включая некоторых авторитетных политических деятелей этой страны.– Глава МИД Италии вице-премьер Антонио Таяни заявлял: "Мы не воюем с Россией". Глава минобороны Крозетто подчеркивал, что "итальянцы продолжают оставаться друзьями русских". По его словам, было бы ошибкой относиться ко всему российскому народу как к врагу. Что, по вашему мнению, означают эти и другие подобные им заявления местных политиков?– Такие иногда появляющиеся в последнее время заявления можно было бы только приветствовать. Я, как известно, недавно обратился с открытым письмом к министру обороны Италии, где на фактах показал несоответствие этих благопожеланий реальным шагам итальянской стороны в отношении России и ее граждан. Ответа, кстати, не получил, что, видимо, свидетельствует об отсутствии серьезных аргументов против.– Год назад президент России Владимир Путин провел встречу с видными представителями итальянского бизнеса, в ходе которой в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Однако ЕС взял курс на полный отказ от российского газа. По мнению главы концерна Eni Клаудио Дескалци, в Италии это произойдет уже зимой 2024-2025 годов. Что вы можете сказать по этому поводу? И как вы видите перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества?– Ответить на ваш вопрос мог бы своим: зачем, как у нас говорят, искать приключений на свою голову? Ведь Россия в течение десятилетий на стабильной долгосрочной основе поставляла в Италию газ и другие энергоресурсы. В 2021 году на Апеннины было импортировано более 30 миллиардов кубометров газа, что составило 40% внутреннего потребления страны. Сомнений в надежности и экономической выгодности таких поставок не возникало. Затем в рамках солидарной санкционной линии Запада в отношении России было принято решение о резком сокращении, а потом и прекращении импорта российского газа. Поставки из России в Италию в 2022 году сократились более чем наполовину. Для замещения выпадающих объемов был увеличен импорт из Алжира, Азербайджана, стран Северной Европы, ряда других государств. Тем не менее, тарифы на газ для производственных предприятий и домохозяйств многократно выросли. Страна оказалась на пороге энергетического кризиса. В январе-феврале 2023 года в результате принятых правительством мер удалось добиться снижения тарифов на газ на 34%. Достигнуто это за счет снижения на 10% общего объема потребления в условиях небывало теплой зимы, а также сокращения промышленного производства, в первую очередь в энергоемких отраслях – бумажной, химической, металлургической. Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным (кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в четыре-пять раз выше, чем трубопроводного российского).Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное – прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах. Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние.– В связи с развитием украинского кризиса на Западе возникла тема "отмены" русской культуры. Существует ли такая проблема в Италии, которая всегда позиционировала себя как крупную культурную державу?– Италия – безусловно крупная культурная держава, обладающая богатейшим культурно-историческим наследием. В то же время здесь с традиционно большим интересом и уважением относились и относятся к лучшим достижениям российского изобразительного, музыкального, театрального искусства, нашей классической литературе. Проблема "отмены" русской культуры, по крайне мере в той позорной русофобской форме, в которой она ставится в ряде других западных стран, в Италии, на мой взгляд, не существует. А отдельные достойные сожаления проявления (отмены выступлений в Италии всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы или танцора Сергея Полунина), отношу на счет демонстрирующих "политическую бдительность" ретивых чиновников, а никак не итальянской общественности, не имеющей склонности присоединяться к политическому "хоровому пению".– Вы не раз, в том числе в интервью РИА Новости, говорили, что кризисы приходят и уходят, а национальные интересы остаются. Как сегодня вы смотрите на это в связи с последним развитием ситуации в Европе и мире? И как вы оцениваете перспективы развития международных отношений в первой половине ХХI века, исходя из вашего богатого дипломатического опыта?– Мой, по вашему мнению, "богатый дипломатический опыт" не позволяет заглядывать до горизонта середины века. Все, что было до дня сегодняшнего, – история, все, что будет потом, – фантастика. Этот жанр, согласитесь, не входит в число приоритетов практической дипломатии.По-прежнему придерживаюсь своей точки зрения насчет кризисов и национальных интересов. Добавил бы еще один аксиоматический тезис – правительства приходят и уходят, а народы остаются. Уверен, что национальным интересам российского и итальянского народов, которые объединяют уходящие в глубокую историю традиции дружбы и взаимной симпатии, отвечало бы поддержание взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества.

https://ria.ru/20230203/plan-1849652242.html

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

https://ria.ru/20230204/manifestatsiya-1849783428.html

https://ria.ru/20230202/pvo-1849399213.html

https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), интервью, день дипломатического работника, сергей разов, гуидо крозетто, марио драги, италия, европа, россия, политика