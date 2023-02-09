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В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР - РИА Новости, 09.02.2023
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В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР
В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР - РИА Новости, 09.02.2023
В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР
Соответствующие органы Южной Кореи анализируют новые вооружения с парада КНДР в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) в среду, сообщил МИД... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:51
2023-02-09T09:57
в мире
южная корея
сеул
сша
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Соответствующие органы Южной Кореи анализируют новые вооружения с парада КНДР в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) в среду, сообщил МИД Республики Корея. МИД заявил, что правительство Южной Кореи внимательно следит за проведением парадов КНДР в сотрудничестве с США и, сохраняя сильную оборонительную готовность альянса, будет сотрудничать с международным сообществом для "решительного" реагирования на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. "Касательно появления (на параде – ред.) нового оружия, в настоящее время наши соответствующие органы проводят его анализ. Правительство (Южной Кореи – ред.) опечалено тем, что Северная Корея тратит ценное оборудование на мероприятие с крупномасштабной демонстративной мобилизацией ядерных и ракетных разработок, несмотря на обостряющиеся день ото дня продовольственные и экономические трудности в стране", - заявил на брифинге представитель МИД Лим Су Сок. Он добавил, что Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить "незаконные ядерные и ракетные разработки и безрассудные ядерные угрозы" и как можно скорее вернуться к переговорам о денуклеаризации. По словам Ли Су Сока, Сеул и дальше будет наращивать общие усилия по сдерживанию КНДР и дипломатии для создания обстановки, в которой "у Северной Кореи не будет иного выбора, кроме как вернуться к диалогу". Ранее агентство Ренхап со ссылкой на спутниковые снимки американской фирмы Maxar Technologies, сообщало, что Северная Корея продемонстрировала на параде ряд баллистических ракет, включая колонну МБР "Хвасон-17", а также приняло участие в параде и тактическое ядерное подразделение. Часть ракет все еще остаются неопознанными, это подразумевает, что КНДР представила на параде новые вооружения, включая возможную твердотопливную баллистическую ракету. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не зачитал. Кроме того сообщается, что на параде присутствовала его дочь.
https://ria.ru/20230208/rezolyutsiya-1850459532.html
https://ria.ru/20230202/pomosch-1849202136.html
южная корея
сеул
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в мире, южная корея, сеул, сша, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Сеул, США, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
09:51 09.02.2023 (обновлено: 09:57 09.02.2023)
 
В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР

В Южной Корее анализируют новые вооружения с парада в КНДР в честь 75-летия армии

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Соответствующие органы Южной Кореи анализируют новые вооружения с парада КНДР в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) в среду, сообщил МИД Республики Корея.
МИД заявил, что правительство Южной Кореи внимательно следит за проведением парадов КНДР в сотрудничестве с США и, сохраняя сильную оборонительную готовность альянса, будет сотрудничать с международным сообществом для "решительного" реагирования на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.
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"Касательно появления (на параде – ред.) нового оружия, в настоящее время наши соответствующие органы проводят его анализ. Правительство (Южной Кореи – ред.) опечалено тем, что Северная Корея тратит ценное оборудование на мероприятие с крупномасштабной демонстративной мобилизацией ядерных и ракетных разработок, несмотря на обостряющиеся день ото дня продовольственные и экономические трудности в стране", - заявил на брифинге представитель МИД Лим Су Сок.
Он добавил, что Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить "незаконные ядерные и ракетные разработки и безрассудные ядерные угрозы" и как можно скорее вернуться к переговорам о денуклеаризации. По словам Ли Су Сока, Сеул и дальше будет наращивать общие усилия по сдерживанию КНДР и дипломатии для создания обстановки, в которой "у Северной Кореи не будет иного выбора, кроме как вернуться к диалогу".
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на спутниковые снимки американской фирмы Maxar Technologies, сообщало, что Северная Корея продемонстрировала на параде ряд баллистических ракет, включая колонну МБР "Хвасон-17", а также приняло участие в параде и тактическое ядерное подразделение. Часть ракет все еще остаются неопознанными, это подразумевает, что КНДР представила на параде новые вооружения, включая возможную твердотопливную баллистическую ракету.
Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не зачитал. Кроме того сообщается, что на параде присутствовала его дочь.
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В миреЮжная КореяСеулСШАКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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