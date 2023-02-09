МИД: Китай будет защищать интересы своих компаний при введении санкций
МИД КНР о возможных санкциях G7 сказал, что Пекин будет защищать интересы своих компаний
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции и будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможном введении санкций G7 против компаний из Китая за якобы предоставление РФ используемых в военных целях технологий.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях.
"Мы всегда выступали против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и введены в обход СБ ООН, КНР примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявила дипломат.
Она также отметила, что позиция Пекина по украинскому вопросу всегда была четкой и последовательной, Пекин придерживается объективной и справедливой позиции, активно продвигает проведение переговоров и играет конструктивную роль в содействии разрядке ситуации в соответствии с предложенными ранее председателем КНР Си Цзиньпином положениями.
Си Цзиньпин ранее заявил, что вскоре после начала украинского кризиса он выдвинул четыре пункта, которых следует придерживаться для урегулирования ситуации. Они заключаются в том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться, цели и принципы Устава ООН следует соблюдать, рациональные озабоченности в сфере безопасности всех стран необходимо воспринимать серьезно, а все усилия по мирному урегулированию заслуживают поддержки.