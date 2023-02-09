https://ria.ru/20230209/kitay-1850768982.html

МИД: Китай будет защищать интересы своих компаний при введении санкций

МИД: Китай будет защищать интересы своих компаний при введении санкций - РИА Новости, 09.02.2023

МИД: Китай будет защищать интересы своих компаний при введении санкций

Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции и будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:22

2023-02-09T11:22

2023-02-09T11:22

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китай

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пекин

g7

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санкции

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции и будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможном введении санкций G7 против компаний из Китая за якобы предоставление РФ используемых в военных целях технологий. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях. "Мы всегда выступали против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и введены в обход СБ ООН, КНР примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявила дипломат. Она также отметила, что позиция Пекина по украинскому вопросу всегда была четкой и последовательной, Пекин придерживается объективной и справедливой позиции, активно продвигает проведение переговоров и играет конструктивную роль в содействии разрядке ситуации в соответствии с предложенными ранее председателем КНР Си Цзиньпином положениями. Си Цзиньпин ранее заявил, что вскоре после начала украинского кризиса он выдвинул четыре пункта, которых следует придерживаться для урегулирования ситуации. Они заключаются в том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться, цели и принципы Устава ООН следует соблюдать, рациональные озабоченности в сфере безопасности всех стран необходимо воспринимать серьезно, а все усилия по мирному урегулированию заслуживают поддержки.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850742318.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, пекин, g7, оон, санкции