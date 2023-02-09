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Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит - РИА Новости, 09.02.2023
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Религия
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Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит
Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит - РИА Новости, 09.02.2023
Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит
Подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам сейчас не ведётся, но РПЦ всегда открыта к ней, сообщил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:25
2023-02-09T00:33
религия
в мире
буэнос-айрес (город)
ватикан
казахстан
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
московский патриархат
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам сейчас не ведётся, но РПЦ всегда открыта к ней, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний. Митрополит Антоний находится с визитом в Буэнос-Айресе, где состоялся круглый стол "РПЦ и соотечественники: опыт соработничества в Латинской Америке"."Не ведётся", - сказал он, отвечая на вопрос, ведётся ли сейчас в рамках официальных контактов подготовка новой встречи. По его словам, по официальным каналам со стороны Святого престола в РПЦ "не слышали никаких новых заявлений". Он напомнил, что встреча патриарха Кирилла с папой Римским Франциском готовилась, она должна была состояться в минувшем году. "Мы со своей стороны вели подготовку к этой встрече, но весной прошлого года со стороны Ватикана последовало заявление об отмене этой встречи, что было для нас удивительно. Затем мы слышали комментарии со стороны Святого престола, что новая встреча могла бы состояться в Казахстане в ходе всемирного съезда религиозных лидеров, но там эта встреча тоже не состоялась", - сказал митрополит.
https://ria.ru/20230208/bog-1850564087.html
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в мире, буэнос-айрес (город), ватикан, казахстан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, московский патриархат
Религия, В мире, Буэнос-Айрес (город), Ватикан, Казахстан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Московский Патриархат
00:25 09.02.2023 (обновлено: 00:33 09.02.2023)
 
Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит

Митрополит Антоний: подготовка новой встречи папы Франциска и патриарха Кирилла не ведётся

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам сейчас не ведётся, но РПЦ всегда открыта к ней, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний.
Митрополит Антоний находится с визитом в Буэнос-Айресе, где состоялся круглый стол "РПЦ и соотечественники: опыт соработничества в Латинской Америке".
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"Не ведётся", - сказал он, отвечая на вопрос, ведётся ли сейчас в рамках официальных контактов подготовка новой встречи.
"С нашей стороны мы всегда были открыты к такой встрече. Мы считаем, что встреча двух религиозных лидеров, которые представляют большинство христиан во всем мире, была бы важной и полезной, мы всегда проявляли готовность к этой встрече", - отметил митрополит.
По его словам, по официальным каналам со стороны Святого престола в РПЦ "не слышали никаких новых заявлений".
"В прессе ходит очень много различных слухов, заявлений, но я предпочитаю доверять тем официальным контактам, которые я, в том числе, лично осуществляю в рамках своей компетенции. Пока никаких новостей по этой теме у нас не было", - подчеркнул митрополит.
Он напомнил, что встреча патриарха Кирилла с папой Римским Франциском готовилась, она должна была состояться в минувшем году. "Мы со своей стороны вели подготовку к этой встрече, но весной прошлого года со стороны Ватикана последовало заявление об отмене этой встречи, что было для нас удивительно. Затем мы слышали комментарии со стороны Святого престола, что новая встреча могла бы состояться в Казахстане в ходе всемирного съезда религиозных лидеров, но там эта встреча тоже не состоялась", - сказал митрополит.
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