https://ria.ru/20230209/kirill-1850694887.html

Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит

Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит - РИА Новости, 09.02.2023

Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла не готовится, сообщил митрополит

Подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам сейчас не ведётся, но РПЦ всегда открыта к ней, сообщил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:25

2023-02-09T00:25

2023-02-09T00:33

религия

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буэнос-айрес (город)

ватикан

казахстан

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

московский патриархат

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Подготовка новой встречи папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла по официальным каналам сейчас не ведётся, но РПЦ всегда открыта к ней, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний. Митрополит Антоний находится с визитом в Буэнос-Айресе, где состоялся круглый стол "РПЦ и соотечественники: опыт соработничества в Латинской Америке"."Не ведётся", - сказал он, отвечая на вопрос, ведётся ли сейчас в рамках официальных контактов подготовка новой встречи. По его словам, по официальным каналам со стороны Святого престола в РПЦ "не слышали никаких новых заявлений". Он напомнил, что встреча патриарха Кирилла с папой Римским Франциском готовилась, она должна была состояться в минувшем году. "Мы со своей стороны вели подготовку к этой встрече, но весной прошлого года со стороны Ватикана последовало заявление об отмене этой встречи, что было для нас удивительно. Затем мы слышали комментарии со стороны Святого престола, что новая встреча могла бы состояться в Казахстане в ходе всемирного съезда религиозных лидеров, но там эта встреча тоже не состоялась", - сказал митрополит.

https://ria.ru/20230208/bog-1850564087.html

https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html

буэнос-айрес (город)

ватикан

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в мире, буэнос-айрес (город), ватикан, казахстан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, московский патриархат