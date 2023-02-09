https://ria.ru/20230209/kiev-1850843255.html

В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз - РИА Новости, 09.02.2023

В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха, уровень вредных мелкодисперсных частиц в 11 раз превышает норму, сообщает украинское интернет-издание... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:58

2023-02-09T13:58

2023-02-09T13:58

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха, уровень вредных мелкодисперсных частиц в 11 раз превышает норму, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". "В Киеве сильное загрязнение воздуха. Столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой", - пишет СМИ. Издание со ссылкой на сервисы по мониторингу отмечает, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц, источником загрязнения, как правило, являются двигатели внутреннего сгорания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киев, украина, экология