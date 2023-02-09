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В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз - РИА Новости, 09.02.2023
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В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз - РИА Новости, 09.02.2023
В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха, уровень вредных мелкодисперсных частиц в 11 раз превышает норму, сообщает украинское интернет-издание... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:58
2023-02-09T13:58
в мире
киев
украина
экология
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха, уровень вредных мелкодисперсных частиц в 11 раз превышает норму, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". "В Киеве сильное загрязнение воздуха. Столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой", - пишет СМИ. Издание со ссылкой на сервисы по мониторингу отмечает, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц, источником загрязнения, как правило, являются двигатели внутреннего сгорания.
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в мире, киев, украина, экология
В мире, Киев, Украина, Экология
13:58 09.02.2023
 
В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

"Страна.ua": в Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха, уровень вредных мелкодисперсных частиц в 11 раз превышает норму, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Киеве сильное загрязнение воздуха. Столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой", - пишет СМИ.
Издание со ссылкой на сервисы по мониторингу отмечает, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц, источником загрязнения, как правило, являются двигатели внутреннего сгорания.
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