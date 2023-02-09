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Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители

Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители - РИА Новости, 09.02.2023

Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители

Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:14

2023-02-09T14:14

2023-02-09T15:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса."Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", — говорится в публикации. По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Вместо этого, добавил он, Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников."Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом, и это не займет месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", — сказал глава Минобороны.Он отметил, что прежде всего обязан обеспечивать истребителями саму Великобританию и страны НАТО. Кроме того, Уоллес прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал отправить на Украину истребители Typhoon. По словам главы Минобороны, чтобы передать их Киеву, потребуется одобрение коалиции стран-производителей.Накануне Владимир Зеленский побывал с визитом в Лондоне и потребовал предоставить Украине боевые самолеты. Премьер-министр Риши Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие именно машины потенциально можно было бы выделить Киеву.В Кремле эту ситуацию расценивают как прямую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт между Россией и Украиной. По словам Дмитрия Пескова, действия западных стран ведут только к эскалации напряженности, делая противостояние более мучительным и болезненным для Украины.

https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, ситуация в днр и лнр