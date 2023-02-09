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Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители
Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители - РИА Новости, 09.02.2023
Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители
Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:14
2023-02-09T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса."Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", — говорится в публикации. По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Вместо этого, добавил он, Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников."Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом, и это не займет месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", — сказал глава Минобороны.Он отметил, что прежде всего обязан обеспечивать истребителями саму Великобританию и страны НАТО. Кроме того, Уоллес прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал отправить на Украину истребители Typhoon. По словам главы Минобороны, чтобы передать их Киеву, потребуется одобрение коалиции стран-производителей.Накануне Владимир Зеленский побывал с визитом в Лондоне и потребовал предоставить Украине боевые самолеты. Премьер-министр Риши Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие именно машины потенциально можно было бы выделить Киеву.В Кремле эту ситуацию расценивают как прямую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт между Россией и Украиной. По словам Дмитрия Пескова, действия западных стран ведут только к эскалации напряженности, делая противостояние более мучительным и болезненным для Украины.
https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:14 09.02.2023 (обновлено: 15:22 09.02.2023)
 
Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители

Минобороны Британии не собирается передавать Украине истребители в ближайшее время

© Flickr / Defence ImagesИстребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Flickr / Defence Images
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса.
"Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", — говорится в публикации.
По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Вместо этого, добавил он, Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников.
"Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом, и это не займет месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", — сказал глава Минобороны.
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Он отметил, что прежде всего обязан обеспечивать истребителями саму Великобританию и страны НАТО.
Кроме того, Уоллес прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал отправить на Украину истребители Typhoon. По словам главы Минобороны, чтобы передать их Киеву, потребуется одобрение коалиции стран-производителей.
Накануне Владимир Зеленский побывал с визитом в Лондоне и потребовал предоставить Украине боевые самолеты. Премьер-министр Риши Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие именно машины потенциально можно было бы выделить Киеву.
В Кремле эту ситуацию расценивают как прямую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт между Россией и Украиной. По словам Дмитрия Пескова, действия западных стран ведут только к эскалации напряженности, делая противостояние более мучительным и болезненным для Украины.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен УоллесНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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