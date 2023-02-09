https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2023
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана
Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:54
2023-02-09T08:54
2023-02-09T09:04
иран
россия
ибрахим раиси
владимир путин
алексей дедов
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, в договоре будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия. Отвечая на вопрос о месте заключения договора, дипломат добавил: "Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже". Дедов также сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая верительные грамоты 8 января, подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, ибрахим раиси, владимир путин, алексей дедов
Иран, Россия, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Алексей Дедов
08:54 09.02.2023 (обновлено: 09:04 09.02.2023)
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана
Посол Дедов: новый договор между Россией и Ираном будет иметь стратегическое значение
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"Работа над договором ведется. Это непростой и трудоемкий процесс, поэтому не хотел бы забегать вперед и делать прогнозы. Важно, чтобы документ, имеющий стратегическое значение, получился солидным, сбалансированным и отражал новые реалии двустороннего сотрудничества", - сказал посол.
По его словам, в договоре будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия.
Отвечая на вопрос о месте заключения договора, дипломат добавил: "Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже".
Дедов также сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая верительные грамоты 8 января, подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше.