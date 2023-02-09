https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html

Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана

Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2023

Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана

Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:54

2023-02-09T08:54

2023-02-09T09:04

иран

россия

ибрахим раиси

владимир путин

алексей дедов

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, в договоре будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия. Отвечая на вопрос о месте заключения договора, дипломат добавил: "Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже". Дедов также сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая верительные грамоты 8 января, подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

иран

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, ибрахим раиси, владимир путин, алексей дедов