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Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2023
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана
Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:54
2023-02-09T09:04
иран
россия
ибрахим раиси
владимир путин
алексей дедов
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, в договоре будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия. Отвечая на вопрос о месте заключения договора, дипломат добавил: "Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже". Дедов также сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая верительные грамоты 8 января, подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова &gt;&gt;
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иран, россия, ибрахим раиси, владимир путин, алексей дедов
Иран, Россия, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Алексей Дедов
08:54 09.02.2023 (обновлено: 09:04 09.02.2023)
 
Посол рассказал о работе над новым договором об отношениях России и Ирана

Посол Дедов: новый договор между Россией и Ираном будет иметь стратегическое значение

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Работа над новым договором об отношениях между Россией и Ираном идет, документ будет иметь стратегическое значение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"Работа над договором ведется. Это непростой и трудоемкий процесс, поэтому не хотел бы забегать вперед и делать прогнозы. Важно, чтобы документ, имеющий стратегическое значение, получился солидным, сбалансированным и отражал новые реалии двустороннего сотрудничества", - сказал посол.
По его словам, в договоре будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия.
Отвечая на вопрос о месте заключения договора, дипломат добавил: "Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже".
Дедов также сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая верительные грамоты 8 января, подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше.
Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:48
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
 
ИранРоссияИбрахим РаисиВладимир ПутинАлексей Дедов
 
 
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