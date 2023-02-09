https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол

Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол - РИА Новости, 09.02.2023

Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол

Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:48

2023-02-09T08:48

2023-02-09T09:04

экономика

россия

иран

алексей дедов

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, у Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области и у него есть чему поучиться. "Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - добавил Дедов. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html

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иран

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, иран, алексей дедов