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Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол - РИА Новости, 09.02.2023
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Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол - РИА Новости, 09.02.2023
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:48
2023-02-09T09:04
экономика
россия
иран
алексей дедов
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, у Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области и у него есть чему поучиться. "Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - добавил Дедов. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова &gt;&gt;
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экономика, россия, иран, алексей дедов
Экономика, Россия, Иран, Алексей Дедов
08:48 09.02.2023 (обновлено: 09:04 09.02.2023)
 
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол

Посол Дедов: Россия и Иран работают над снижением эффекта от западных санкций

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"С учетом масштабного санкционного давления Запада на Россию после начавшейся специальной военной операции совместными усилиями разрабатываем инструменты обхода нелегитимных мер и снижения их негативного воздействия", - сказал посол.
По его словам, у Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области и у него есть чему поучиться.
"Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - добавил Дедов.
Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 10:38
Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания
 
ЭкономикаРоссияИранАлексей Дедов
 
 
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