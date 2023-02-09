https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол - РИА Новости, 09.02.2023
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:48
2023-02-09T08:48
2023-02-09T09:04
экономика
россия
иран
алексей дедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. По его словам, у Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области и у него есть чему поучиться. "Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - добавил Дедов. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, алексей дедов
Экономика, Россия, Иран, Алексей Дедов
08:48 09.02.2023 (обновлено: 09:04 09.02.2023)
Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
Посол Дедов: Россия и Иран работают над снижением эффекта от западных санкций
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"С учетом масштабного санкционного давления Запада на Россию после начавшейся специальной военной операции совместными усилиями разрабатываем инструменты обхода нелегитимных мер и снижения их негативного воздействия", - сказал посол.
По его словам, у Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области и у него есть чему поучиться.
"Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - добавил Дедов.