https://ria.ru/20230209/iran-1850710868.html
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют - РИА Новости, 09.02.2023
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций, но нужна нормативно-правовая база, заявил в интервью РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:19
2023-02-09T07:19
2023-02-09T09:05
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций, но нужна нормативно-правовая база, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что данный вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы. Ранее "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова сообщили, что в центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах между странами вместо доллара, рубля и иранского риала. Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, являясь стейблкоином. Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
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экономика, россия, иран, технологии
Экономика, Россия, Иран, Технологии
07:19 09.02.2023 (обновлено: 09:05 09.02.2023)
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют
Посол Дедов: Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для транзакций
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций, но нужна нормативно-правовая база, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что данный вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова сообщили, что в центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах между странами вместо доллара, рубля и иранского риала. Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, являясь стейблкоином.