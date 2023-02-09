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Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России
Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России
Позиция Ирана по Крыму и новым регионам России не влияет на отношения Тегерана и Москвы и развитие сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:28
2023-02-09T10:33
россия
иран
тегеран (город)
в мире
цены на нефть
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Позиция Ирана по Крыму и новым регионам России не влияет на отношения Тегерана и Москвы и развитие сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу TRT World заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные отношения с Москвой.По словам российского посла, Москве хорошо известна позиция Тегерана по этому вопросу, а слова министра иностранных дел Ирана не стали чем-то новым.Он также отметил, что с самого начала специальной военной операции на Украине Иран занял взвешенную позицию, а верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что основная причина кризиса — экспансионистская политика США и НАТО.Читайте полный текст интервью Алексея Дедова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html
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россия, иран, тегеран (город), в мире, цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, нато
Россия, Иран, Тегеран (город), В мире, Цены на нефть, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, НАТО
03:28 09.02.2023 (обновлено: 10:33 09.02.2023)
 
Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России

Посол Дедов: позиция Ирана по новым регионам России не влияет на отношения двух стран

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Позиция Ирана по Крыму и новым регионам России не влияет на отношения Тегерана и Москвы и развитие сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу TRT World заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные отношения с Москвой.
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По словам российского посла, Москве хорошо известна позиция Тегерана по этому вопросу, а слова министра иностранных дел Ирана не стали чем-то новым.

"Однако это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния", — сказал Дедов.

Он также отметил, что с самого начала специальной военной операции на Украине Иран занял взвешенную позицию, а верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что основная причина кризиса — экспансионистская политика США и НАТО.
Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
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РоссияИранТегеран (город)В миреЦены на нефтьХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиНАТО
 
 
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