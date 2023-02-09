https://ria.ru/20230209/iran-1850701289.html

Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России

Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России

Позиция Ирана по Крыму и новым регионам России не влияет на отношения Тегерана и Москвы и развитие сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:28

2023-02-09T03:28

2023-02-09T10:33

россия

иран

тегеран (город)

в мире

цены на нефть

хосейн амир абдоллахиан

али хаменеи

нато

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Позиция Ирана по Крыму и новым регионам России не влияет на отношения Тегерана и Москвы и развитие сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу TRT World заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные отношения с Москвой.По словам российского посла, Москве хорошо известна позиция Тегерана по этому вопросу, а слова министра иностранных дел Ирана не стали чем-то новым.Он также отметил, что с самого начала специальной военной операции на Украине Иран занял взвешенную позицию, а верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что основная причина кризиса — экспансионистская политика США и НАТО.Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html

https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, тегеран (город), в мире, цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, нато