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Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы - РИА Новости, 09.02.2023
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Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы
Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы - РИА Новости, 09.02.2023
Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы
Парламент Грузии окажет пострадавшему от землетрясения населению Турции гуманитарную помощь, закупив ее на деньги, удержанные депутатами за прогулы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:16
2023-02-09T02:16
в мире
грузия
турция
сирия
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ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. Парламент Грузии окажет пострадавшему от землетрясения населению Турции гуманитарную помощь, закупив ее на деньги, удержанные депутатами за прогулы парламентских заседаний, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. "С целью оказания помощи пострадавшему от землетрясения турецкому народу парламент Грузии начинает благотворительную акцию… Я уже обратился в совет казначеев, чтобы деньги, удержанные у депутатов за пропуск по неуважительным причинам в декабре, были направлены на помощь", - сказал спикер на пленарном заседании парламента. По словам Папуашвили, грузинский парламент окажет Турции гуманитарную помощь и закупит предметы первой необходимости. Председатель парламента также призвал всех депутатов перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет. Грузия ранее направила в Турцию спецтехнику и живую силу для помощи в борьбе с последствиями стихии. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно данным минздрава Сирии, число погибших в стране при землетрясении превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230203/gruziya-1849530533.html
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в мире, грузия, турция, сирия
В мире, Грузия, Турция, Сирия
02:16 09.02.2023
 
Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы

Парламент Грузии поможет жителям Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы

© AP Photo / Leli Blagonravova, PoolПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Leli Blagonravova, Pool
Парламент Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. Парламент Грузии окажет пострадавшему от землетрясения населению Турции гуманитарную помощь, закупив ее на деньги, удержанные депутатами за прогулы парламентских заседаний, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.
"С целью оказания помощи пострадавшему от землетрясения турецкому народу парламент Грузии начинает благотворительную акцию… Я уже обратился в совет казначеев, чтобы деньги, удержанные у депутатов за пропуск по неуважительным причинам в декабре, были направлены на помощь", - сказал спикер на пленарном заседании парламента.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
По словам Папуашвили, грузинский парламент окажет Турции гуманитарную помощь и закупит предметы первой необходимости. Председатель парламента также призвал всех депутатов перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет.
Грузия ранее направила в Турцию спецтехнику и живую силу для помощи в борьбе с последствиями стихии.
В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно данным минздрава Сирии, число погибших в стране при землетрясении превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
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3 февраля, 15:01Туризм
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией
 
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