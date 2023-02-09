https://ria.ru/20230209/gruziya-1850699286.html

Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы

Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы - РИА Новости, 09.02.2023

Грузия поможет Турции, купив гумпомощь на штрафы депутатов за прогулы

Парламент Грузии окажет пострадавшему от землетрясения населению Турции гуманитарную помощь, закупив ее на деньги, удержанные депутатами за прогулы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:16

2023-02-09T02:16

2023-02-09T02:16

в мире

грузия

турция

сирия

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ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. Парламент Грузии окажет пострадавшему от землетрясения населению Турции гуманитарную помощь, закупив ее на деньги, удержанные депутатами за прогулы парламентских заседаний, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. "С целью оказания помощи пострадавшему от землетрясения турецкому народу парламент Грузии начинает благотворительную акцию… Я уже обратился в совет казначеев, чтобы деньги, удержанные у депутатов за пропуск по неуважительным причинам в декабре, были направлены на помощь", - сказал спикер на пленарном заседании парламента. По словам Папуашвили, грузинский парламент окажет Турции гуманитарную помощь и закупит предметы первой необходимости. Председатель парламента также призвал всех депутатов перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет. Грузия ранее направила в Турцию спецтехнику и живую силу для помощи в борьбе с последствиями стихии. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно данным минздрава Сирии, число погибших в стране при землетрясении превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230203/gruziya-1849530533.html

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в мире, грузия, турция, сирия