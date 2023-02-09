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Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 09.02.2023
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Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:54
2023-02-09T13:07
магатэ
москва
рафаэль гросси
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня", - сказал дипломат."Предстоят межведомственные контакты, сегодня - в "Росатоме", завтра - в МИД", - пояснил Рябков.
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магатэ, москва, рафаэль гросси, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МАГАТЭ, Москва, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:54 09.02.2023 (обновлено: 13:07 09.02.2023)
 
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву

Замглавы МИД Рябков: гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетает в Москву в четверг

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня", - сказал дипломат.
"Предстоят межведомственные контакты, сегодня - в "Росатоме", завтра - в МИД", - пояснил Рябков.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:52
Путин не планирует переговоры с Гросси
 
МАГАТЭМоскваРафаэль ГроссиСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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