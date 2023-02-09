https://ria.ru/20230209/grossi-1850783312.html

Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву

Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:54

2023-02-09T11:54

2023-02-09T13:07

магатэ

москва

рафаэль гросси

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня", - сказал дипломат."Предстоят межведомственные контакты, сегодня - в "Росатоме", завтра - в МИД", - пояснил Рябков.

https://ria.ru/20230206/peregovory-1850003992.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

магатэ, москва, рафаэль гросси, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)