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Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:54
2023-02-09T11:54
2023-02-09T13:07
магатэ
москва
рафаэль гросси
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетает в Москву в четверг, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня", - сказал дипломат."Предстоят межведомственные контакты, сегодня - в "Росатоме", завтра - в МИД", - пояснил Рябков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магатэ, москва, рафаэль гросси, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МАГАТЭ, Москва, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:54 09.02.2023 (обновлено: 13:07 09.02.2023)
Рябков назвал дату визита главы МАГАТЭ в Москву
Замглавы МИД Рябков: гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетает в Москву в четверг