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Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов
Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:39
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в мире
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афины
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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. В ближайшее время Греции предстоят очередные парламентские выборы, дата их пока не определена. В интервью РИА Новости на вопрос, будут ли, по его мнению, изменения в политике Греции в отношении России, Маслов ответил отрицательно. Глава диппредставительства сказал также, что любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда". "В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать", - сказал Маслов. Читайте полный текст интервью Андрея Маслова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230201/gaz-1848927620.html
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в мире, россия, греция, афины, андрей маслов, нато, евросоюз
В мире, Россия, Греция, Афины, Андрей Маслов, НАТО, Евросоюз
11:39 09.02.2023 (обновлено: 12:05 09.02.2023)
 
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов

Посол России Маслов не ждет изменений в политике Греции после парламентских выборов

© РИА Новости / Геннадий МельникПосол РФ в Греции Андрей Маслов
Посол РФ в Греции Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Посол РФ в Греции Андрей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов.
В ближайшее время Греции предстоят очередные парламентские выборы, дата их пока не определена.
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В интервью РИА Новости на вопрос, будут ли, по его мнению, изменения в политике Греции в отношении России, Маслов ответил отрицательно.
"Истекший год убедительно показал, что внешняя политика стран коллективного Запада определяется в Вашингтоне и в какой-то степени в Брюсселе. Поэтому позитивных изменений в политике Греции - страны-члена НАТО и ЕС - в отношении России мы не ждем", - сказал посол.
Глава диппредставительства сказал также, что любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда".
"В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать", - сказал Маслов.
Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>
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