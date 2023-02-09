https://ria.ru/20230209/gretsiya-1850775689.html
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов
Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:39
2023-02-09T11:39
2023-02-09T12:05
в мире
россия
греция
афины
андрей маслов
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850742458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41dd64724362711bf44722156578e081.jpg
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. В ближайшее время Греции предстоят очередные парламентские выборы, дата их пока не определена. В интервью РИА Новости на вопрос, будут ли, по его мнению, изменения в политике Греции в отношении России, Маслов ответил отрицательно. Глава диппредставительства сказал также, что любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда". "В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать", - сказал Маслов. Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>
https://ria.ru/20230201/gaz-1848927620.html
https://ria.ru/20230206/mitsotakis-1850129874.html
россия
греция
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850742458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb894f33865bcebcff7b24ee7c613251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция, афины, андрей маслов, нато, евросоюз
В мире, Россия, Греция, Афины, Андрей Маслов, НАТО, Евросоюз
11:39 09.02.2023 (обновлено: 12:05 09.02.2023)
Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов
Посол России Маслов не ждет изменений в политике Греции после парламентских выборов
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов.
В ближайшее время Греции предстоят очередные парламентские выборы, дата их пока не определена.
В интервью РИА Новости на вопрос, будут ли, по его мнению, изменения в политике Греции в отношении России, Маслов ответил отрицательно.
"Истекший год убедительно показал, что внешняя политика стран коллективного Запада определяется в Вашингтоне
и в какой-то степени в Брюсселе
. Поэтому позитивных изменений в политике Греции - страны-члена НАТО
и ЕС
- в отношении России мы не ждем", - сказал посол.
Глава диппредставительства сказал также, что любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда".
"В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать", - сказал Маслов.