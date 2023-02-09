https://ria.ru/20230209/gretsiya-1850775689.html

Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов

Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России в Афинах не ждет изменений в политике Греции после выборов

Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:39

2023-02-09T11:39

2023-02-09T12:05

в мире

россия

греция

афины

андрей маслов

нато

евросоюз

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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. В ближайшее время Греции предстоят очередные парламентские выборы, дата их пока не определена. В интервью РИА Новости на вопрос, будут ли, по его мнению, изменения в политике Греции в отношении России, Маслов ответил отрицательно. Глава диппредставительства сказал также, что любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда". "В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать", - сказал Маслов. Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>

https://ria.ru/20230201/gaz-1848927620.html

https://ria.ru/20230206/mitsotakis-1850129874.html

россия

греция

афины

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, афины, андрей маслов, нато, евросоюз