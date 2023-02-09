https://ria.ru/20230209/maslov-1850751774.html

Андрей Маслов: сложно сказать, когда Греция откажется от газа из России

Андрей Маслов: сложно сказать, когда Греция откажется от газа из России - РИА Новости, 09.02.2023

Андрей Маслов: сложно сказать, когда Греция откажется от газа из России

Греция полностью прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений нет. В преддверии Дня... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:00

2023-02-09T12:00

2023-02-09T12:00

интервью

андрей маслов

греция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850743347_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_d0d7cec9030149a2f8310ef9155f75d9.jpg

Греция полностью прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений нет. В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Афинах Андрей Маслов рассказал корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику о том, как отмечают профессиональный праздник и в каких условиях работают российские дипломаты в столице ранее дружественной Греции, а также об ожиданиях от парламентских выборов в Греции.– Андрей Михайлович, поздравляю вас и всех сотрудников посольства России в Греции с Днем дипломатического работника. В этом году он отмечается в непростых, мягко говоря, условиях. Были ли подобные ситуации прежде в вашей практике? Как вы отмечаете профессиональный праздник в этом году?– Благодарю за поздравления. Действительно, в этом году День дипломатического работника мы встречаем в непростых условиях. Для всех очевидно, что коллективный Запад объявил России войну, причем по всем направлениям: в политической, торгово-экономической, информационной, культурно-гуманитарной сферах. Из своей практики я хорошо помню весьма непростой для нашей страны период 1980-1985 годов – время напряженного противостояния между СССР и США. Но западные лидеры тех лет все-таки проявляли куда больше здравомыслия, чем их нынешние преемники. Сегодня ими движет слепая ненависть к России.Несмотря ни на что, мы не планируем отходить от сложившейся программы празднования Дня дипломатического работника. Почтим память видных отечественных дипломатов, которые покоятся на греческой земле. Обязательно посетим могилу последнего посланника Российской империи в Греции Демидова, захороненного у стен церкви Св. Троицы в центре Афин, возложим цветы к могилам генеральных консулов Российской империи Якимовича, Троянского и Хаджи-Лаззаро на русском участке муниципального кладбища в Пирее. Аналогичные памятные церемонии проведут и наши коллеги из генконсульства в Салониках. В школе при посольстве России в Греции расскажем старшеклассникам об особенностях дипломатической службы, проведем серию спортивных мероприятий.– Как сейчас можно охарактеризовать отношения Москвы и Афин? Есть ли риск их полного разрыва? Имеются ли сферы, в которых Россия и Греция сохраняют сотрудничество?– В прошлом году после начала Специальной военной операции России на Украине греческая сторона, невзирая на традиционно дружественный характер наших двусторонних отношений, уходящих своими корнями в глубокую историю, полностью прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям. Институциональный диалог прерван. На сегодня сохраняются лишь рабочие контакты с МИД Греции.Риск полного разрыва двусторонних отношений при этом не просматривается.– Раньше вы говорили о том, какие совместные мероприятия проведены, или готовятся, о программах. А что было отменено из запланированного?– Прекращена успешная практика "перекрестных годов", начатая в 2016 году. Соответственно, на полпути был прерван уже четвертый совместный год – "Год истории". На 2023-2024 годы задумывался "Год театра и сценического искусства" с интереснейшими мероприятиями, но это уже не актуально. Остановлена работа Смешанной межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Список можно продолжать.– Продолжает ли Греция сейчас закупать российские энергоресурсы, и сможет ли Греция полностью отказаться от поставок энергоносителей из Российской Федерации?– По официальным данным Национальной статистической службы Греции, опубликованным в конце прошлого года, в 2022 году природный газ, нефть и нефтепродукты оставались основными позициями греческого импорта из России.На данный момент у ООО "Газпром экспорт" действуют долгосрочные контракты на поставку российского газа с тремя греческими операторами: госкомпанией ДЕПА до 2026 года, АО "Прометей газ" до 2027 года и промышленным и энергетическим холдингом "Митилинеос" до 2030 года. Российская сторона свои контрактные обязательства выполняет в полном объеме, греческая – тоже. Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали. Напротив, в прошлом году Афины – в дополнение к трубопроводному газу, поступающему по действующим контрактам, – завозили еще и российский СПГ.Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность – сказать трудно.– Как вы относитесь к заявлениям премьер-министра Мицотакиса, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину?– Необходимо уточнение, что имеется в виду. Собственный природный газ Греция не добывает, разработка месторождений здесь, как констатируют местные эксперты, находится в зачаточном состоянии. Сейчас речь идет об идее превращения Греции – через строительство новых терминалов по приему и регазификации СПГ и примыкающей к ним газотранспортной системы – в некий энергоузел, через который "правильный" газ будет транзитом поступать в страны Балкан и Восточной Европы, включая Украину. Прогнозировать сроки реализации подобных планов не берутся даже местные эксперты.– Мы наблюдаем рост импорта из России в Грецию, несмотря на санкции и недружественную политику. Чем объясняется такая статистика?– Объем импорта из России в Грецию вырос не столько в количественном, сколько в стоимостном эквиваленте. По информации Национальной статистической службы Греции, за январь-октябрь 2022 года он достиг отметки в 7,75 миллиарда евро, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и превысил даже весь товарооборот рекордного 2013 года. Такая динамика объясняется ростом цен на российские энергоносители, прежде всего природный газ. Иными словами, греческая сторона, как представляется, закупила в прошлом году российские углеводороды в меньшем объеме, но по более высокой цене.Росту отрицательного для Греции торгового баланса с Россией способствует и снижение греческого экспорта. Причина – в введенных Евросоюзом антироссийских санкциях, к которым Афины присоединились.– Раньше вас, представителей посольства, регулярно приглашали на греческое телевидение. Сейчас есть возможность довести официальную позицию России по важным вопросам до греческой аудитории?– Любая объективная информация, поступающая из России и, в частности, российского посольства, воспринимается официальными Афинами как "заведомо ложная кремлевская пропаганда". В провластных СМИ сразу же поднимается кампания по очернительству посольства. Мы это вынуждены учитывать. Но главная причина прекращения контактов с нами СМИ и, в частности, телевидения, все-таки в другом. Сотрудничество между нашими странами заморожено, планов на перспективу больше нет, поэтому и обсуждать нечего.– Население Греции в большинстве своем, судя по опросам общественного мнения, поддерживает Россию. Способно ли общественное мнение повлиять на позицию руководства Греции в отношении поставок оружия Украине?– Не буду комментировать опросы общественного мнения, поскольку эта тема сугубо внутренняя. Скажу лишь, что военно-техническая помощь Украине правительством Греции, безусловно, находится в поле зрения российской стороны и тщательно фиксируется.– Вскоре в Греции пройдут парламентские выборы. По вашему мнению, будут ли изменения в политике Греции в отношении России?– Истекший год убедительно показал, что внешняя политика стран коллективного Запада определяется в Вашингтоне и в какой-то степени в Брюсселе. Поэтому позитивных изменений в политике Греции – страны-члена НАТО и ЕС – в отношении России мы не ждем.– Не могу обойти еще один вопрос. Несколько дней назад президент Греции Сакелларопулу устроила прием для дипломатического корпуса и не пригласила вас – посла Российской Федерации. Это вызвало массу негативных откликов в соцсетях и в прессе. Как вы восприняли это решение?– Действительно, отсутствие приглашения мне на ежегодный прием для глав дипломатических представительств от имени президента Греческой Республики привлекло повышенное внимание местных журналистов и в течение нескольких дней комментировалось в СМИ, причем в весьма критическом для греческих властей ключе. Но я бы не стал преувеличивать значение случившегося. Все-таки это лишь частный эпизод в общем контексте полного разрушения греческим правительством год назад всего комплекса наших двусторонних отношений, создававшегося не одно десятилетие.– Спасибо за интервью.

https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, андрей маслов, греция, россия