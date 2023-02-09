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Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения
Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения
Греция прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений пока не видно, заявил посол РФ в Афинах Андрей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:18
2023-02-09T12:05
греция
россия
политика
андрей маслов
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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Греция прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений пока не видно, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости.По его словам, институциональный диалог прерван. "На сегодня сохраняются лишь рабочие контакты с МИД Греции. Риск полного разрыва двусторонних отношений при этом не просматривается", - сказал Маслов.По его словам, сотрудники российской дипломатической миссии в этом году встречают День дипломатического работника "в непростых условиях". "Для всех очевидно, что коллективный Запад объявил России войну, причем по всем направлениям: в политической, торгово-экономической, информационной, культурно-гуманитарной сферах. Из своей практики я хорошо помню весьма непростой для нашей страны период 1980-1985 годов - время напряженного противостояния между СССР и США. Но западные лидеры тех лет все-таки проявляли куда больше здравомыслия, чем их нынешние преемники. Сегодня ими движет слепая ненависть к России", - считает дипломат.Маслов заявил, что несмотря ни на что, сотрудники посольства по традиции в День дипломатического работника почтят память видных отечественных дипломатов, которые покоятся на греческой земле.Читайте полный текст интервью Андрея Маслова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230204/repin-1849682093.html
https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html
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греция, россия, политика, андрей маслов
Греция, Россия, Политика, Андрей Маслов
11:18 09.02.2023 (обновлено: 12:05 09.02.2023)
 
Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения

Посол в Греции Маслов: риска полного разрыва отношений между Москвой и Афинами пока нет

© РИА Новости / Геннадий МельникПосол РФ в Греции Андрей Маслов
Посол РФ в Греции Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Посол РФ в Греции Андрей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Греция прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений пока не видно, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
"В прошлом году после начала специальной военной операции России на Украине греческая сторона, невзирая на традиционно дружественный характер наших двусторонних отношений, уходящих своими корнями в глубокую историю, полностью прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям", - сказал посол.
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По его словам, институциональный диалог прерван. "На сегодня сохраняются лишь рабочие контакты с МИД Греции. Риск полного разрыва двусторонних отношений при этом не просматривается", - сказал Маслов.
По его словам, сотрудники российской дипломатической миссии в этом году встречают День дипломатического работника "в непростых условиях". "Для всех очевидно, что коллективный Запад объявил России войну, причем по всем направлениям: в политической, торгово-экономической, информационной, культурно-гуманитарной сферах. Из своей практики я хорошо помню весьма непростой для нашей страны период 1980-1985 годов - время напряженного противостояния между СССР и США. Но западные лидеры тех лет все-таки проявляли куда больше здравомыслия, чем их нынешние преемники. Сегодня ими движет слепая ненависть к России", - считает дипломат.
Маслов заявил, что несмотря ни на что, сотрудники посольства по традиции в День дипломатического работника почтят память видных отечественных дипломатов, которые покоятся на греческой земле.
Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>
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