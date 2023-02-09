https://ria.ru/20230209/gretsiya-1850767523.html

Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения

Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Греции считает, что Москва и Афины не разорвут отношения

Греция прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений пока не видно, заявил посол РФ в Афинах Андрей... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:18

2023-02-09T11:18

2023-02-09T12:05

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россия

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андрей маслов

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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Греция прекратила сотрудничество с Россией по всем направлениям, но риска полного разрыва двусторонних отношений пока не видно, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости.По его словам, институциональный диалог прерван. "На сегодня сохраняются лишь рабочие контакты с МИД Греции. Риск полного разрыва двусторонних отношений при этом не просматривается", - сказал Маслов.По его словам, сотрудники российской дипломатической миссии в этом году встречают День дипломатического работника "в непростых условиях". "Для всех очевидно, что коллективный Запад объявил России войну, причем по всем направлениям: в политической, торгово-экономической, информационной, культурно-гуманитарной сферах. Из своей практики я хорошо помню весьма непростой для нашей страны период 1980-1985 годов - время напряженного противостояния между СССР и США. Но западные лидеры тех лет все-таки проявляли куда больше здравомыслия, чем их нынешние преемники. Сегодня ими движет слепая ненависть к России", - считает дипломат.Маслов заявил, что несмотря ни на что, сотрудники посольства по традиции в День дипломатического работника почтят память видных отечественных дипломатов, которые покоятся на греческой земле.Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>

https://ria.ru/20230204/repin-1849682093.html

https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

греция, россия, политика, андрей маслов