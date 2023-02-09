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Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США
Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США
Цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем цена трубопроводного газа из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:06
2023-02-09T11:08
экономика
италия
россия
сергей разов
сша
санкции
санкции в отношении россии
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем цена трубопроводного газа из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. Он напомнил, что наша страна в течение десятилетий на стабильной, долгосрочной основе поставляла в Италию газ и другие энергоресурсы. "Зачем, как у нас говорят, искать приключений на свою голову?" - задался вопросом собеседник агентства, говоря о решении Рима полностью отказаться от поставок российского газа. "В 2021 году на Апеннины было импортировано более 30 миллиардов кубометров газа, что составило 40% внутреннего потребления страны. Сомнений в надежности и экономической выгодности таких поставок не возникало. Затем в рамках солидарной санкционной линии Запада в отношении России было принято решение о резком сокращении, а потом и прекращении импорта российского газа. Поставки из России в Италию в 2022 году сократились более чем наполовину", - указал посол. Разов рассказал, что для замещения выпадающих объемов итальянские власти увеличили импорт газа из Алжира, Азербайджана, стран Северной Европы и ряда других государств. "Тем не менее, тарифы на газ для производственных предприятий и домохозяйств многократно выросли. Страна оказалась на пороге энергетического кризиса", - констатировал он. "Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным (кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского)", - отметил Разов. Читайте полный текст интервью Сергея Разова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/gaz-1836955439.html
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экономика, италия, россия, сергей разов, сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Италия, Россия, Сергей Разов, США, Санкции, Санкции в отношении России
11:06 09.02.2023 (обновлено: 11:08 09.02.2023)
 
Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США

Посол Разов: цена СПГ из США в Италии в четыре-пять раз выше цены российского газа

© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом в США
Резервуар с сжиженным природным газом в США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем цена трубопроводного газа из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
Он напомнил, что наша страна в течение десятилетий на стабильной, долгосрочной основе поставляла в Италию газ и другие энергоресурсы. "Зачем, как у нас говорят, искать приключений на свою голову?" - задался вопросом собеседник агентства, говоря о решении Рима полностью отказаться от поставок российского газа.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 14:48
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
"В 2021 году на Апеннины было импортировано более 30 миллиардов кубометров газа, что составило 40% внутреннего потребления страны. Сомнений в надежности и экономической выгодности таких поставок не возникало. Затем в рамках солидарной санкционной линии Запада в отношении России было принято решение о резком сокращении, а потом и прекращении импорта российского газа. Поставки из России в Италию в 2022 году сократились более чем наполовину", - указал посол.
Разов рассказал, что для замещения выпадающих объемов итальянские власти увеличили импорт газа из Алжира, Азербайджана, стран Северной Европы и ряда других государств. "Тем не менее, тарифы на газ для производственных предприятий и домохозяйств многократно выросли. Страна оказалась на пороге энергетического кризиса", - констатировал он.
"Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным (кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского)", - отметил Разов.
Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 13:35
В Италии назвали сроки отказа от российского газа
 
ЭкономикаИталияРоссияСергей РазовСШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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