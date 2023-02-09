https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США

Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США

Цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем цена трубопроводного газа из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:06

2023-02-09T11:06

2023-02-09T11:08

экономика

италия

россия

сергей разов

сша

санкции

санкции в отношении россии

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем цена трубопроводного газа из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. Он напомнил, что наша страна в течение десятилетий на стабильной, долгосрочной основе поставляла в Италию газ и другие энергоресурсы. "Зачем, как у нас говорят, искать приключений на свою голову?" - задался вопросом собеседник агентства, говоря о решении Рима полностью отказаться от поставок российского газа. "В 2021 году на Апеннины было импортировано более 30 миллиардов кубометров газа, что составило 40% внутреннего потребления страны. Сомнений в надежности и экономической выгодности таких поставок не возникало. Затем в рамках солидарной санкционной линии Запада в отношении России было принято решение о резком сокращении, а потом и прекращении импорта российского газа. Поставки из России в Италию в 2022 году сократились более чем наполовину", - указал посол. Разов рассказал, что для замещения выпадающих объемов итальянские власти увеличили импорт газа из Алжира, Азербайджана, стран Северной Европы и ряда других государств. "Тем не менее, тарифы на газ для производственных предприятий и домохозяйств многократно выросли. Страна оказалась на пороге энергетического кризиса", - констатировал он. "Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным (кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского)", - отметил Разов. Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20221207/gaz-1836955439.html

https://ria.ru/20230123/gaz-1846770634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, россия, сергей разов, сша, санкции, санкции в отношении россии