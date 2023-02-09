https://ria.ru/20230209/gaz-1850705771.html

СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске

СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске

В жилом пятиэтажном доме в Новосибирске после взрыва газа обрушились два подъезда, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:46

2023-02-09T05:46

2023-02-09T12:03

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850707345_232:0:1160:522_1920x0_80_0_0_4e4f8db4872c3fe7ab3020ddc981fc92.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Новосибирске после взрыва газа обрушились два подъезда, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.Инцидент произошел утром на улице Линейной. Всего в доме четыре подъезда, в каждом из которых по 15 квартир. По последним данным, погибли два человека, еще семь пострадали. Идет разбор завалов."Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется", — заявили в СК.На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты ведомства, их работу координирует лично исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Зарипов.Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрос очевидцев, также назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале сообщил, что дом обесточили, а газ отключили. Идут спасательные работы.По информации МЧС, в спасательных работах задействованы 473 человека и 131 единица техники. Под завалами до сих пор могут оставаться три человека.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, россия, происшествия