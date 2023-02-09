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СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске
СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске
В жилом пятиэтажном доме в Новосибирске после взрыва газа обрушились два подъезда, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:46
2023-02-09T12:03
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Новосибирске после взрыва газа обрушились два подъезда, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.Инцидент произошел утром на улице Линейной. Всего в доме четыре подъезда, в каждом из которых по 15 квартир. По последним данным, погибли два человека, еще семь пострадали. Идет разбор завалов."Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется", — заявили в СК.На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты ведомства, их работу координирует лично исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Зарипов.Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрос очевидцев, также назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале сообщил, что дом обесточили, а газ отключили. Идут спасательные работы.По информации МЧС, в спасательных работах задействованы 473 человека и 131 единица техники. Под завалами до сих пор могут оставаться три человека.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, россия, происшествия
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирск, Россия, Происшествия
05:46 09.02.2023 (обновлено: 12:03 09.02.2023)
 
СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске

СК России сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске после взрыва газа

© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Новосибирске после взрыва газа обрушились два подъезда, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.
Инцидент произошел утром на улице Линейной. Всего в доме четыре подъезда, в каждом из которых по 15 квартир. По последним данным, погибли два человека, еще семь пострадали. Идет разбор завалов.
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"Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется", — заявили в СК.
На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты ведомства, их работу координирует лично исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Зарипов.
Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрос очевидцев, также назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.
В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале сообщил, что дом обесточили, а газ отключили. Идут спасательные работы.
По информации МЧС, в спасательных работах задействованы 473 человека и 131 единица техники. Под завалами до сих пор могут оставаться три человека.
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскРоссияПроисшествия
 
 
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