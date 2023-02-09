14:37 09.02.2023 (обновлено: 15:10 09.02.2023)
Красноярский флагшток вошел в Книгу рекордов России как самый высокий
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхКрасноярский флагшток с российским триколором вошел в книгу рекордов страны
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
Красноярский флагшток с российским триколором вошел в книгу рекордов страны
КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Эксперты признали самым высоким в стране и включили в Книгу рекордов России 100-метровый флагшток, установленный на Николаевской сопке в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.
Флагшток с государственным триколором был установлен в конце декабря 2022 года. Он изготовлен в Ленинградской области. Конструкция флагштока – это многогранная коническая мачта, состоящая из нескольких стальных секций, стыкующихся между собой при помощи телескопического соединения с натягом. Для защиты от низкотемпературной коррозии применяются покрытия на основе алюминия и цинка. Специально для такой металлоконструкции сшит и соответствующий по размеру государственный флаг РФ. Его размер 33х22 метра и вес более 80 килограммов.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр ЧерныхКрасноярский флагшток с российским триколором вошел в книгу рекордов страны
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Александр Черных
Красноярский флагшток с российским триколором вошел в книгу рекордов страны
"В Книгу рекордов России включен 100-метровый флагшток на Николаевской сопке. Сооружение с государственным флагом эксперты организации признали самым высоким в России. Сертификаты с зафиксированным рекордом губернатору Александру Уссу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко", - говорится в сообщении.
Действующий до сегодняшнего дня рекорд, занесенный в Книгу рекордов России, был зафиксирован в Чеченской республике – там располагаются два флагштока с флагами страны и республики высотой 73,5 метра каждый.
"Состоялось знаменательное событие – Красноярский край очередной раз попал в Книгу рекордов России. Сегодня я побывал на объекте – своими глазами увидел самый высокий флагшток в стране. Я знаю, с какими трудностями столкнулись строители, сложно даже представить, как можно было реализовать эту идею – на высоте 505 метров построить такой высокий флагшток, поднять российский триколор. Сегодня такие патриотичные мероприятия крайне важны, поэтому выражаю благодарность всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Поздравляю вас", - сказал Коненко.
"Реализация этого по-настоящему беспрецедентного проекта была сопряжена с определенными сложностями. Однако все неизведанное предполагает преодоление трудностей. Уверен, технологии будут отлажены, трудности останутся позади, а флаг на Николаевской сопке станет ещё одним узнаваемым символом Красноярска", - отметил Усс.