https://ria.ru/20230209/flagshtok-1850857211.html

Красноярский флагшток вошел в Книгу рекордов России как самый высокий

Красноярский флагшток вошел в Книгу рекордов России как самый высокий - РИА Новости, 09.02.2023

Красноярский флагшток вошел в Книгу рекордов России как самый высокий

Эксперты признали самым высоким в стране и включили в Книгу рекордов России 100-метровый флагшток, установленный на Николаевской сопке в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:37

2023-02-09T14:37

2023-02-09T15:10

красноярск

александр усс

россия

красноярский край

книга рекордов россии

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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Эксперты признали самым высоким в стране и включили в Книгу рекордов России 100-метровый флагшток, установленный на Николаевской сопке в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора. Флагшток с государственным триколором был установлен в конце декабря 2022 года. Он изготовлен в Ленинградской области. Конструкция флагштока – это многогранная коническая мачта, состоящая из нескольких стальных секций, стыкующихся между собой при помощи телескопического соединения с натягом. Для защиты от низкотемпературной коррозии применяются покрытия на основе алюминия и цинка. Специально для такой металлоконструкции сшит и соответствующий по размеру государственный флаг РФ. Его размер 33х22 метра и вес более 80 килограммов. "В Книгу рекордов России включен 100-метровый флагшток на Николаевской сопке. Сооружение с государственным флагом эксперты организации признали самым высоким в России. Сертификаты с зафиксированным рекордом губернатору Александру Уссу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко", - говорится в сообщении. Действующий до сегодняшнего дня рекорд, занесенный в Книгу рекордов России, был зафиксирован в Чеченской республике – там располагаются два флагштока с флагами страны и республики высотой 73,5 метра каждый. "Реализация этого по-настоящему беспрецедентного проекта была сопряжена с определенными сложностями. Однако все неизведанное предполагает преодоление трудностей. Уверен, технологии будут отлажены, трудности останутся позади, а флаг на Николаевской сопке станет ещё одним узнаваемым символом Красноярска", - отметил Усс.

https://ria.ru/20230128/moroz-1846868230.html

красноярск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярск, александр усс, россия, красноярский край, книга рекордов россии