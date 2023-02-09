https://ria.ru/20230209/evroparlament-1850817059.html

Зеленский прибыл в Европарламент

Зеленский прибыл в Европарламент - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский прибыл в Европарламент

Владимир Зеленский прибыл в четверг в здание Европарламента в Брюсселе, где он выступит перед европейскими депутатами. Зеленского встречала глава Европарламента РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:12

в мире

брюссель

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владимир зеленский

роберта метсола

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в четверг в здание Европарламента в Брюсселе, где он выступит перед европейскими депутатами. Зеленского встречала глава Европарламента Роберта Метсола. Кадры встречи Зеленского транслировал сайт Европарламента. Ранее Зеленский прибыл в Брюссель, который стал третьей остановкой в его турне по Европе. После выступления в парламенте Зеленский должен выступить перед лидерами ЕС, которые прибыли в бельгийскую столицу для участия в специальном саммите. Ожидается, что в ходе встречи в верхах Зеленскому будет обещано больше военной и финансовой поддержки от Евросоюза.

https://ria.ru/20230209/ulovka-1850702768.html

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в мире, брюссель, европа, владимир зеленский, роберта метсола, евросоюз, европарламент