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Зеленский прибыл в Европарламент - РИА Новости, 09.02.2023
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Зеленский прибыл в Европарламент
Зеленский прибыл в Европарламент - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский прибыл в Европарламент
Владимир Зеленский прибыл в четверг в здание Европарламента в Брюсселе, где он выступит перед европейскими депутатами. Зеленского встречала глава Европарламента РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:00
2023-02-09T13:12
в мире
брюссель
европа
владимир зеленский
роберта метсола
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в четверг в здание Европарламента в Брюсселе, где он выступит перед европейскими депутатами. Зеленского встречала глава Европарламента Роберта Метсола. Кадры встречи Зеленского транслировал сайт Европарламента. Ранее Зеленский прибыл в Брюссель, который стал третьей остановкой в его турне по Европе. После выступления в парламенте Зеленский должен выступить перед лидерами ЕС, которые прибыли в бельгийскую столицу для участия в специальном саммите. Ожидается, что в ходе встречи в верхах Зеленскому будет обещано больше военной и финансовой поддержки от Евросоюза.
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в мире, брюссель, европа, владимир зеленский, роберта метсола, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Европа, Владимир Зеленский, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент
13:00 09.02.2023 (обновлено: 13:12 09.02.2023)
 
Зеленский прибыл в Европарламент

Зеленский прибыл в Европарламент, чтобы выступить перед депутатами

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDПрезидент Украины Владимир Зеленский в здании Европарламента в Брюсселе. 9 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в здании Европарламента в Брюсселе. 9 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Президент Украины Владимир Зеленский в здании Европарламента в Брюсселе. 9 февраля 2023
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в четверг в здание Европарламента в Брюсселе, где он выступит перед европейскими депутатами. Зеленского встречала глава Европарламента Роберта Метсола. Кадры встречи Зеленского транслировал сайт Европарламента.
Ранее Зеленский прибыл в Брюссель, который стал третьей остановкой в его турне по Европе.
После выступления в парламенте Зеленский должен выступить перед лидерами ЕС, которые прибыли в бельгийскую столицу для участия в специальном саммите.
Ожидается, что в ходе встречи в верхах Зеленскому будет обещано больше военной и финансовой поддержки от Евросоюза.
Визит Владимира Зеленского в Великобританию - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
05:15
В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"
 
В миреБрюссельЕвропаВладимир ЗеленскийРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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