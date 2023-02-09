https://ria.ru/20230209/donetsk-1850769119.html

Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови

Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови - РИА Новости, 09.02.2023

Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови

Первый медицинский университет Петербурга подарил Донецкому республиканскому центру крови дорогостоящее оборудование — запаиватели полимерных магистралей,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:22

2023-02-09T11:22

2023-02-09T15:51

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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Первый медицинский университет Петербурга подарил Донецкому республиканскому центру крови дорогостоящее оборудование — запаиватели полимерных магистралей, рассказал журналистам руководитель отдела трансфузиологии университета, главный внештатный трансфузиолог Северо-Западного федерального округа Дмитрий Певцов. "От нашего института донецкому центру крови мы привезли два запаивателя отечественного производства — вещь очень необходимая в заготовке (крови. — Прим. ред.), без которой сейчас в современных условиях не обходится ни одна дотация. Для того чтобы все процессы проходили в стерильных, асептических условиях, необходимы вот такие технологии", — сказал он. По словам Певцова, запаиватели нужны, чтобы в момент сдачи крови запаять магистраль, по которой кровь поступает из организма донора. "В результате кровь вообще не контактирует с внешней средой — ни при ее заборе, ни при ее передаче пациенту. Это делает забор крови очень безопасным", — пояснил он, отметив, что центры крови в Донецке и Макеевке хорошо оснащены, но такое оборудование все равно нужно обновлять.Каждый такой прибор стоит около 250 тысяч рублей, он рассчитан на несколько лет работы.

https://ria.ru/20220924/pomosch-1819248365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, санкт-петербург, макеевка, общество