https://ria.ru/20230209/donetsk-1850769119.html
Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови
Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови - РИА Новости, 09.02.2023
Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови
Первый медицинский университет Петербурга подарил Донецкому республиканскому центру крови дорогостоящее оборудование — запаиватели полимерных магистралей,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:22
2023-02-09T11:22
2023-02-09T15:51
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Первый медицинский университет Петербурга подарил Донецкому республиканскому центру крови дорогостоящее оборудование — запаиватели полимерных магистралей, рассказал журналистам руководитель отдела трансфузиологии университета, главный внештатный трансфузиолог Северо-Западного федерального округа Дмитрий Певцов. "От нашего института донецкому центру крови мы привезли два запаивателя отечественного производства — вещь очень необходимая в заготовке (крови. — Прим. ред.), без которой сейчас в современных условиях не обходится ни одна дотация. Для того чтобы все процессы проходили в стерильных, асептических условиях, необходимы вот такие технологии", — сказал он. По словам Певцова, запаиватели нужны, чтобы в момент сдачи крови запаять магистраль, по которой кровь поступает из организма донора. "В результате кровь вообще не контактирует с внешней средой — ни при ее заборе, ни при ее передаче пациенту. Это делает забор крови очень безопасным", — пояснил он, отметив, что центры крови в Донецке и Макеевке хорошо оснащены, но такое оборудование все равно нужно обновлять.Каждый такой прибор стоит около 250 тысяч рублей, он рассчитан на несколько лет работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, санкт-петербург, макеевка, общество
Хорошие новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, Макеевка, Общество
11:22 09.02.2023 (обновлено: 15:51 09.02.2023)
Петербург подарил оборудование донецкому центру переливания крови
Петербургские трансфузиологи подарили оборудование донецкому центру переливания крови
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Первый медицинский университет Петербурга подарил Донецкому республиканскому центру крови дорогостоящее оборудование — запаиватели полимерных магистралей, рассказал журналистам руководитель отдела трансфузиологии университета, главный внештатный трансфузиолог Северо-Западного федерального округа Дмитрий Певцов.
"От нашего института донецкому центру крови мы привезли два запаивателя отечественного производства — вещь очень необходимая в заготовке (крови. — Прим. ред.), без которой сейчас в современных условиях не обходится ни одна дотация. Для того чтобы все процессы проходили в стерильных, асептических условиях, необходимы вот такие технологии", — сказал он.
По словам Певцова, запаиватели нужны, чтобы в момент сдачи крови запаять магистраль, по которой кровь поступает из организма донора.
"В результате кровь вообще не контактирует с внешней средой — ни при ее заборе, ни при ее передаче пациенту. Это делает забор крови очень безопасным", — пояснил он, отметив, что центры крови в Донецке
и Макеевке
хорошо оснащены, но такое оборудование все равно нужно обновлять.
Каждый такой прибор стоит около 250 тысяч рублей, он рассчитан на несколько лет работы.