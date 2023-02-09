https://ria.ru/20230209/dnepr-1850697308.html

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Днепропетровске на Украине, в нескольких украинских областях звучит воздушная тревога. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T01:23

2023-02-09T01:23

2023-02-09T01:37

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

днепропетровская область

украина

днепропетровск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Днепропетровске на Украине, в нескольких украинских областях звучит воздушная тревога.Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230209/rszo-1850695341.html

днепр (город)

днепропетровская область

украина

днепропетровск

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