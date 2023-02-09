https://ria.ru/20230209/dnepr-1850697308.html
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Днепропетровске на Украине, в нескольких украинских областях звучит воздушная тревога. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:23
2023-02-09T01:23
2023-02-09T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
днепропетровская область
украина
днепропетровск
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Днепропетровске на Украине, в нескольких украинских областях звучит воздушная тревога.Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230209/rszo-1850695341.html
днепр (город)
днепропетровская область
украина
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), днепропетровская область, украина, днепропетровск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
01:23 09.02.2023 (обновлено: 01:37 09.02.2023)
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре
"Страна.ua" сообщил о взрыве в Днепре, в области звучит воздушная тревога